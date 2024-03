Risplendono le opere di Sartorio 

La crescita e la responsabilizzazione delle nuove generazioni passa anche attraverso la cura del patrimonio artistico e la conoscenza della storia del territorio. Così gli otto studenti della 5L dell’Istituto Tecnico Buonarroti di Guspini, sotto la guida degli insegnanti Martino Contu, Valentina Mura e Andrea Murgia, hanno avviato un progetto di Educazione civica per riscoprire e valorizzare monumenti funerari di personaggi storici locali.

All'ombra dei cipressi nel cimitero di Villacidro Elisa Pilloni e Francesca Saiu, studentesse di 19 e 24 anni, secchio colmo d'acqua pulita e spugnette in mano, puliscono il candido marmo dei ritratti di Luigi Cogotti, due volte sindaco di Villacidro fra il 1884 e il 1894, e di Giuseppe Pinna Curreli, nonno materno dello scrittore Giuseppe Dessì e primo cittadino dal 1895 al 1901.

Il progetto

«Inizialmente ci siamo concentrate sul valore artistico dei due monumenti funerari - racconta Elisa mentre ripulisce le pieghe della berritta di Cogotti – questo ritratto in bassorilievo così dettagliato porta la firma dell'artista piemontese Giuseppe Maria Sartorio. Viene ricordato come il 'Michelangelo dei morti' e nella sua bottega sono stati realizzati buona parte dei marmi che si trovano nei cimiteri monumentali di Bonaria a Cagliari, a Iglesias e Oristano. Grazie al professor Contu, che ci segue nel progetto abbiamo poi scoperto che il nostro bel Lavatoio liberty, uno dei monumenti simbolo di Villacidro, è stato realizzato e inaugurato proprio durante il mandato di Cogotti, nel 1893».

Una lezione di storia, arte e letteratura a cielo aperto, che ha coinvolto le studentesse, ben felici di raccontare la loro esperienza. Anche il mezzobusto di Giuseppe Pinna Curreli è oggetto di interesse per le due ragazze. «Il nonno materno di Dessì è in realtà il protagonista del romanzo Paese d'Ombre, Angelo Uras - spiega Francesca Saiu – qui accanto al suo monumento funerario c'è anche la lapide di don Francesco Fulgheri, la più importante figura di riferimento per il protagonista del romanzo. È strano venire a conoscenza della nostra storia in un cimitero, ma è successo proprio così».Durante la pulizia del marmo di Giuseppe Pinna Curreli, le due studentesse hanno riportato alla luce la firma dell'artista che lo ha realizzato, inserita sotto l'avambraccio: Gian Battista Troiani.

La pulizia

«Scultore veneto di ampia fama, le cui realizzazioni si trovano anche negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, dove vinse perfino un premio alla mostra di Liverpool nel 1886. La pulizia effettuata da Elisa e Francesca è stata minuziosa, ma le lapidi dei due sindaci sono opere di pregio che meriterebbero un restauro professionale», suggerisce Martino Contu.Le due tudentesse e il professore lanciano infine una proposta, un invito alla collaborazione indirizzato al Comune e alle altre scuole: «Abbiamo cominciato il progetto di educazione civica a gennaio, finiremo ad aprile. Sarebbe bello che queste testimonianze storiche e artistiche trovassero spazio nell'itinerario di Monumenti aperti».

