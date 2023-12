Risplendono gli antichi portali 

Sono quattro gli antichi portali, tipici delle zone limitrofe a Oristano, che torneranno al loro splendore di un tempo. I lavori di restauro e valorizzazione di questo patrimonio architettonico sardo sono già iniziati e termineranno entro i primi mesi del 2024.

I lavori

Le impalcature avvolgono i due portali che sorgono lungo la strada Statale 292. Gli esperti sono al lavoro da alcune settimane sui monumenti che sorgono lungo la strada che dal Rimedio porta a Nuraxinieddu. Gli interventi sono stati eseguiti prima sulle mura del portale degli Scolopi, che a mezza altezza conserva anche una stretta e piccola scala, e in queste settimane si concentrano su quello dei Carmelitani.

I lavori si sposteranno poi sul portale Passino, nella strada principale di Donigala, vicino all’edificio che fino a poco tempo fa ospitava una scuola, e infine le impalcature saranno montate intorno al portale Pisanu, all’uscita di Donigala.

I fondi

I fondi per la rigenerazione di piccoli siti e del patrimonio culturale, religioso e rurale provengono dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. «Le spese finanziate dal Pnrr ammontano all’80%, il restante 20 è in capo ai privati», spiega Claudia Scarpellini, responsabile del progetto insieme a Riccardo Meli. Per i portali la cifra totale messa in campo ammonta a circa 100mila euro.

La storia

«I portali dell’Oristanese risalgono al periodo tra il 1600 e il 1700 - prosegue Claudia Scarpellini - al tempo della loro costruzione simboleggiavano il potere e il prestigio delle famiglie che li possedevano ed erano la porta di ingresso degli uliveti». Diversi i censimenti e gli studi fatti negli anni: «Secondo alcune ricerche i portali sarebbero tra i 15 e i 20 - conclude Scarpellini- oltre che alle zone limitrofe dell’Oristanese, questi studi ci raccontano della presenza di alcuni portali anche nel sassarese».

San Giovanni dei fiori

All’interno dello stesso finanziamento, che in Sardegna contribuirà a recuperare stazzi galluresi, borghi rurali nel Sulcis e vecchi mulini in Barbagia, rientrano anche i lavori di restauro delle volte e delle pitture murali delle cappelle laterali della chiesa di San Giovanni Battista, nota meglio come San Giuanni de foras, cara agli oristanesi perché luogo di culto del gremio dei Contadini che organizza la Sartiglia dell’ultima domenica di carnevale. Ad occuparsi del progetto è Francesco Deriu. In questo caso il finanziamento pubblico è di 68mila euro, il restante spetta al Gremio.

