Risplende la chiesa di San Costantino 

E mentre in paese si inseguono le voci sul nome del cavaliere che guiderà l’Ardia del 6-7 luglio, si susseguono le tappe di avvicinamento alla grande festa del sedilesi e dell’Isola. Una di queste, visto l’aspetto di grande fede e religiosità che accompagna la ricorrenza in onore di Santu Antinu, riguarda i lavori all’interno del santuario, interessato da importanti opere di consolidamento e abbellimento.

La chiesa

Nella chiesa, cuore del santuario, ormai i lavori sono in dirittura d’arrivo e si prevede la consegna entro giugno. Il cantiere è iniziato oltre un anno fa, e tranne un’apertura temporanea in occasione dell’Ardia 2023, gli operai hanno continuato a sistemare le pareti interne. In particolare le aree interessate da crepe e che necessitavano di interventi ormai non più prorogabili. Oltre che sulle crepe è stato portato avanti un intervento di restauro conservativo sugli antichi intonaci, intaccati dall'umidità.

L’attesa

«Lavori – garantiscono dall’amministrazione comunale - che contiamo di consegnare in tempo utile anche per il ritorno nel loro luogo naturale degli ex voto per grazia ricevuta, che nel tempo i devoti hanno lasciato nel santuario situato nella corte dove si svolge l’Ardia». Preziosi frammenti di fede che, in attesa della conclusione degli interventi di riqualificazione dell’edificio sacro, sono momentaneamente ospitati nel museo del territorio, a Su Fronte mannu.

Qui sono custoditi dall’associazione archeologica Iloi, presieduta da Giuseppina Carta che lo scorso anno durante il periodo dell’Ardia ha presentato l’allestimento affinché tutti potessero ammirare l’immenso patrimonio culturale.

Gli ex voto

Il nuovo parroco don Maurizio Demartis, dopo il suo arrivo a Sedilo al posto di don Battista Mongili, sovraintenderà ovviamente al “rientro casa” degli ex voto. Grande attesa anche da parte della prioressa Marilena Carboni e del consiglio di San Costantino (Tonina Putzulu, Antonietta Carta, Elena Flore, Antonella Marongiu , Rosaria Carboni, Marina Coccu, Gesuina Carta, Pietrina Carboni).

Gli ex voto erano stati anche al centro qualche mese fa delle Giornate Europee del Patrimonio, quando i funzionari della Soprintendenza hanno presentato alla comunità il progetto di salvaguardia della collezione.

