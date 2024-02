«Il rispetto per le istituzioni deve andare oltre le appartenenze politiche». Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa in una telefonata alla premier Giorgia Meloni in cui si è detto molto deluso dalla mancanza di solidarietà da parte delle forze di opposizione, che anche ieri non hanno condannato le parole del governatore della Campania Vincenzo De Luca contro la presidente del Consiglio.