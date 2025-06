«La Nazionale? Si è detto tanto, tenetevi quello che ho già detto. Io aggiungo solo che rispetto l'Italia, ma sono della Roma». Così Claudio Ranieri, nuovo senior advisor del club giallorosso, tornando sul rifiuto alla panchina della Nazionale italiana in occasione della presentazione del nuovo allenatore Gian Piero Gasperini.

A proposito dell’ex tecnico dell’Atalanta, ha precisato: «È stato chiamato per costruire qualcosa che possa dare frutti rigogliosi. Ha personalità, è forte, schietto e dice le cose anche a brutto muso». E ancora: «Tra i tanti nomi, ho fatto il suo perché la Roma ha bisogno di una personalità forte, di un allenatore che non si accontenti mai, che vuole migliorare tutto. Noi gli offriamo un anno per farsi capire e i giocatori devono stargli dietro. Il mio rapporto con lui, poi, sarà quello di un amico che sta da una parte e se avrà bisogno di qualcosa proverò a risolvere».

A sua volta, Gasperini ha ammesso l’interesse della Juventus nei suoi confronti: «Sì, mi ha cercato, però ho avuto la sensazione che la Roma fosse la strada giusta, indipendentemente dai rischi che mi ricordate ogni giorno. Questa scelta fatta, per il mio modo di fare calcio, di poter incidere, credo possa essere la situazione giusta. È quello che cerco e di cui ho bisogno. Ho la convinzione forte che sia scelta giusta».

RIPRODUZIONE RISERVATA