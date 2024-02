Rispetto dell’ambiente: nei parchi i cartelli dei bambini 

Il rispetto per la natura lo insegnano i bambini. Sono comparsi da qualche giorno nelle aree verdi dei diversi quartieri, alcuni avvisi realizzati interamente dai bimbi per sensibilizzare al rispetto dell’ambiente e del codice della strada.

Nel giardinetto in via S’Arrulloni, tenuto ben stretto con delle corde, il cartello che indica “Norme da seguire nelle aree verdi” e avvisa “rispettare la flora e la fauna locale”, “lasciare la zona pulita”, “attenzione ad accendere fuochi”.n altre zone si chiede “Il rispetto del codice della strada” e il “Rispetto dei luoghi pubblici” e ci si appella anche a “raccogliete i vostri rifiuti e quelli degli altri”.

Perché purtroppo i giardini della città sono quelli più presi di mira da vandali e incivili. Oltre ai rifiuti, che sono ovunque, ci sono rubinetti divelti, panchine distrutte, la vegetazione danneggiata così come i giochi per i bimbi. E quasi ovunque non c’è più traccia dei rubinetti anche questi quasi tutti devastati. E chi meglio dei bambini può lanciare un messaggio di rispetto cercando di rivolgersi a chi non ama il luogo dove vive sperando che capisca che gettando rifiuti e danneggiando l’arredo urbano fa male anche a se stesso.

