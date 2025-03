Rispettiamoci, alunni premiati 

Il concorso Rispettiamoci - promosso dal Comune per coinvolgere le nuove generazioni sul tema della violenza contro le donne - quest’anno va alla 5C della primaria di via Vespucci. Gli alunni sono stati premiati ieri nell’ex Convento - oltre all’attestato anche un’uscita didattica premio - grazie al video che hanno realizzato nelle ultime settimane, con la ricostruzione di un telegiornale e i ragazzi interpreti delle varie figure interessate da un tragico caso di violenza contro una donna. «La cosa più incoraggiante di questo concorso», le parole del sindaco Graziano Milia, «è che sta emergendo tra i nostri giovani una maggiore consapevolezza». In prima linea le presidenti della commissione Pubblica istruzioni, Ketty Giua, e delle Pari opportunità Elisa Usalla: «Occorre lavorare sulla cultura del rispetto e della parità dei diritti». Presente anche l’assessora Cinzia Carta.

