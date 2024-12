«Rispettiamo il divieto ma non è la soluzione» 

«Se c’è una norma che vieta le key box la rispetteremo. Auspico però che venga rivista, perché non è la soluzione a tutti i problemi»: a sottolinearlo è Marco Cardia, assessore comunale a Villasimius e imprenditore turistico (gestisce un piccolo hotel e un b&b) che utilizza, appunto, la key box. «È un modo semplice – spiega – per sostenere le piccole strutture che non possono permettersi un portiere notturno. La sicurezza è fondamentale, teniamo però in considerazione che noi, prima di rilasciare un codice, riceviamo i documenti». Non ci sarebbe neppure il problema di uno scambio di persona «perché poi – aggiunge Cardia – il mattino successivo effettuiamo il check in presenza e verifichiamo tutti i dati».

Sulla stessa linea Sergio Ghiani, presidente del consorzio turistico di Villasimius. «A mio avviso – dice – è una mezza soluzione e dunque questa decisione va rivista tenendo bene a mente tutte le esigenze». Per Ghiani la key box «è uno strumento utile, e non mi pare corretto eliminarle solo perché qualcuno le utilizza male. È un po’ come se dovessimo vietare le macchine perché ci sono gli omicidi stradali». Ad esempio, «trovo poco sensato – aggiunge – che si utilizzi la key box alle 10 del mattino, in quel caso sarebbe giusto vietarla. Ecco, discutiamo su come utilizzarla nella maniera corretta e magari concentriamo gli sforzi per combattere gli irregolari. Se una struttura ricettiva è seria è giusto che abbia a disposizione anche la key box».

