«Rispettiamo il ciclo vitale» 

Stop alla pesca di aragosta (Palinurus elephas) dal primo settembre e fino alla fine di febbraio del 2026. Gli esemplari vivi pescati entro il 31 agosto possono essere conservati nei vivai e commercializzati fino al 30 settembre, a condizione che siano correttamente marcati con una etichetta. La dimensioni minime del carapace, però, non può essere inferiore ai 9 centimetri e le femmine con le uova devono essere immediatamente rigettate in mare, indipendentemente dalle dimensioni. Ci vogliono almeno cinque anni perché si raggiunga la taglia commerciale e sono previste multe salatissime per chi viene pizzicato con esemplari al di sotto delle misure stabilite, proprio per contrastare il mercato nero delle baby aragoste.

L’ex docente

«Purtroppo il ciclo biologico della specie non sempre coincide con le richieste dei pescatori», dice subito il biologo marino Lorenzo Chessa. Oggi in pensione, ma per tantissimi anni professore all’Università di Sassari, tra i massimi esperti italiani di ecologia marina, Chessa ricorda che il periodo di settembre coincide proprio con quello di incubazione e che altre località italiane stanno chiedendo di adeguarsi alla legge della Sardegna, presa come un esempio virtuoso.

Le norme servono

Anche Nicola Fois, responsabile del servizio di ricerca ittico di Agris Sardegna, è convinto che la normativa regionale, più severa rispetto alla legge nazionale, abbia consentito, nei nostri mari, di poter ancora pescare l’aragosta. In Italia il crostaceo si preleva per nove mesi, mentre in Sardegna solo per sei. I pescatori, di Alghero e di altre marinerie, spingono per una deroga, ma il mondo scientifico frena. «È una discussione da affrontare in maniera seria, – prosegue Fois - forse sarebbe meglio prevedere un risarcimento, una sorta di indennizzo per i pescatori che sono costretti a rinunciare agli introiti del mese di settembre e che, con il loro sacrificio, contribuiscono alla tutela della specie».

«Scelta sbagliata»

A Castelsardo la pesca dell’aragosta è tradizione consolidata. Daniele Pintus, alle spalle 30 anni di imbarco, è schierato dalla parte dei biologi marini. «Per me è sbagliato aprire la pesca a settembre, il prelievo è già massiccio, bisogna pescare in base alla stagione».

