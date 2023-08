«Rispetterò i termini, perizia in Tribunale entro l’8 settembre» 

I risultati delle prove richieste sono arrivate solo pochi giorni fa. L’8 settembre Fausto Mistretta, il Consulente tecnico d’ufficio, presenterà al presidente del Tribunale Vincenzo Amato la sua relazione sui cedimenti di via Dettori. Una data slittata di alcuni mesi a causa delle difficoltà nella ricerca dei motivi che hanno causato gli smottamenti e le crepe negli edifici. «Siamo in dirittura d’arrivo», dice Mistretta, che preferisce non commentare gli aspetti tecnici delle prove. «Siamo al lavoro per rispettare i tempi, ma salvo imprevisti dell’ultim’ora il resoconto sarà pronto fra nove giorni». Nelle mani del Ctu l’esito delle indagini geotecniche e geofisiche eseguite nel tratto tra piazza Aramu e piazzetta Demuro che serviranno per accertare le responsabilità e l’ammontare dei danni. Danni che, secondo una prima stima sommaria, ammonterebbero a diverse decine di milioni. Dall’otto settembre, i periti delle parti proprietarie degli immobili avranno a disposizione un mese per le eventuali osservazioni.

Difficile fare previsioni, ma sembra difficile che la vicenda possa risolversi in poco tempo. (a. a.)

