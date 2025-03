«Rispettato il piano contro le erbacce nei marciapiedi?» 

Nonostante il diserbo chimico, molte zone della città e delle frazioni continuano ad essere invase da erbacce infestanti. A farsi portavoce delle lamentele sono i consiglieri di centrosinistra che, attraverso un’interpellanza, sottopongono il problema all’attenzione del sindaco, Massimiliano Sanna. «Quali problemi si stanno presentando nell’azione straordinaria prevista e richiesta dal Comune? Ed è rispettato il piano degli interventi per la zona C previsto in capitolato?» sono alcuni dei quesiti posti dal primo firmatario, Francesco Federico e dai colleghi di minoranza che ricordano come «l’aumento della flora spontanea infestante, oltre ad incidere negativamente sul decoro cittadino e portare allo sviluppo di allergopatie più o meno gravi nei soggetti più deboli, in certi casi diventa anche causa di assurde barriere per i pedoni». I firmatari, ricordando che il servizio ha un costo di 120mila euro, chiedono di sapere se «si sta procedendo con il taglio meccanico e alla rimozione degli sfalci prima di procedere con il diserbo chimico, se si stanno regolarmente utilizzando le previste strumentazioni ad Ultra basso volume, le uniche autorizzate, e se vengono rispettati giorni, orari degli interventi e il posizionamento della segnaletica 48 ore prima dell’inizio del trattamento». ( m. g. )

