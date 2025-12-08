«Rispettate le regole per la raccolta dei rifiuti»

La Cosir, la società che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani a Sinnai, si pone l’obiettivo di monitorare il corretto conferimento da parte di tutti gli utenti. Lo fa, come si legge in una nota «effettuando, come previsto in appalto, un’attività di controllo del territorio e di verifica della eventuale mancata o non corretta differenziazione dei rifiuti».La decisione è stata presa dopo che durante una serie di controlli «è emerso che – si legge nel comunicato- talune utenze continuano a conferire nel secco residuale, rilevanti quantità di rifiuti facilmente differenziabili. Alla luce di quanto sopra esposto, qualora le suddette frazioni dovessero continuare ad essere rinvenute all’interno dei sacchetti-contenitori del secco residuale, non si procederà alla raccolta del rifiuto». Gli utenti sono insomma avvertiti. I controlli che continueranno ad essere eseguiti da parte degli incaricati della società.

La Cosir ricorda ai cittadini di utilizzare sempre i sacchi semitrasparenti per il conferimento delle frazioni di secco e plastica mentre si ricorda che il rifiuto umido (organico) deve essere conferito esclusivamente con sacchetto compostabile. «Per qualsivoglia informazione o chiarimento – si legge nel documento dell’azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti – gli utenti potranno contattare gli operatori al numero verde 800 069 960 da rete fissa e al numero di rete fissa 070684415 da rete fissa e mobile (dal lunedì al sabato dalle 9 alle 14)». Non resta quindi che adeguarsi alle norme previste garantendo il miglior servizio possibile. (r. s.)

