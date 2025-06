«Rispettate le promesse: stabilizzate subito i 26 Oss» 

«A tre mesi dalla risoluzione regionale che garantiva un'immediata stabilizzazione, la Asl di Cagliari non ha ancora trovato soluzioni per i 26 operatori socio-sanitari esclusi dalla stabilizzazione, nonostante siano inseriti nella graduatoria assunzionale prioritaria per l'emergenza Covid-19». Gianfranco Angioni, portavoce del comitato dei 26 oss non ancora assunti, lancia un grido d’allarme. «La situazione è diventata inaccettabile», afferma Angioni. «Dopo un mese di dure proteste, incluso lo sciopero della fame, le promesse e gli impegni ricevuti dalla parte politica non hanno prodotto alcun risultato concreto e nessun cambiamento all'interno della Asl».

Angioni evidenzia gli incontri con il commissario della Asl Aldo Atzori: «Abbiamo avuto diverse riunioni in un clima pacifico e costruttivo, tuttavia non abbiamo ricevuto certezze su quando inizieranno le stabilizzazioni. La sensazione è che si stia perpetuando il metodo della precedente amministrazione, senza reali passi avanti».

Angioni mette l’accento sulla condizione difficile dei 26 oss. «Questa situazione irrealistica non può più proseguire. Stiamo parlando di persone a cui è stato negato, in disprezzo della legge, il diritto di essere stabilizzati. Nessuno può sottrarsi all'obbligo, nemmeno il commissario straordinario, di restituire lavoro e dignità a questi lavoratori».

La lotta per la stabilizzazione dei 26 oss proseguirà domani con una manifestazione di fronte all’assessorato alla Sanità. «Senza risposte certe, la nostra battaglia continuerà ad oltranza».

RIPRODUZIONE RISERVATA