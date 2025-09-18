«Rispettate gli accordi su Capo Frasca» 

Anche dal Consiglio comunale parte la forte richiesta affinché Terralba sia inserito, insieme al Comune di Arbus, nel tavolo permanente e nelle audizioni del Comitato paritetico sulla gestione del poligono di Capo Frasca per la fruizione delle acque interne al golfo di Oristano. È uno dei passaggi più importanti della mozione firmata dai consiglieri di minoranza Alessandro Murtas, Sebastiana Floris e Cristina Manca e illustrata in Aula da quest’ultima che ha spiegato i punti fondamentali.

«Pari dignità»

«È una questione di pari dignità e di tutela del nostro territorio – ha affermato la capogruppo di minoranza - che vive le ricadute ambientali, economiche e sociali». La mozione, che sarà discussa e votata nel prossimo Consiglio, dopo eventuali integrazioni e osservazioni che potrebbero emergere nel corso degli interventi e del dibattito, si concentra sulla sospensione delle esercitazioni “a fuoco” e “in bianco” nel periodo estivo (primo giugno – 30 settembre), richiamando i protocolli firmati nel 2017 e nel 2019. «Abbiamo chiesto inoltre – ha sottolineato Manca – di modificare, insieme alla Regione, il disciplinare d’uso approvato nel 2024 per estendere il divieto anche alle attività “in bianco” nei mesi estivi. È indispensabile salvaguardare la sicurezza, l’ambiente e la tranquillità della nostra comunità e dei territori vicini». Tra le richieste figura anche la valorizzazione del porticciolo di Capo Frasca con visite guidate e la tutela dei siti archeologici interni al poligono, oltre alla convocazione di un tavolo di confronto con i Comuni interessati, il ministero della Difesa e la Regione, per garantire un pieno sviluppo delle attività economiche compatibili con il rispetto delle pause estive.

Variazione al bilancio

Altro punto importante all'ordine del giorno del Consiglio riguardava una variazione al Bilancio di previsione 2025/’27, approvata dalla maggioranza con i voti favorevoli anche del gruppo “Loredana per Terralba” e quelli contrari dell’opposizione. «È un incremento di 300mila euro di finanziamenti che arrivano dalla Regione - ha spiegato il vicesindaco, Andrea Grussu - destinati a iniziative culturali, ricreative e di spettacolo. Si tratta di interventi necessari per garantire continuità amministrativa e in linea con alcune priorità programmatiche che intendiamo portare avanti in questi specifici settori».

