Risparmio energetico, lavori nella piscina 

Con 500 mila euro l’amministrazione comunale di Uta ha avviato un intervento di riqualificazione energetica dell’impianto sportivo della piscina comunale, ormai obsoleto e caratterizzato da costi di gestione insostenibili. L’obiettivo principale è quello di ridurre drasticamente i consumi energetici, abbandonando i combustibili fossili a favore di soluzioni elettriche più moderne, efficienti e a basso impatto ambientale.

L’intervento prevede l’installazione di un nuovo sistema termico basato su pompe di calore elettriche e un’unità di trattamento aria specifica per ambienti piscina, capace di ridurre l’umidità e recuperare calore in modo intelligente. Verranno inoltre sostituiti i proiettori a ioduri metallici con moderni proiettori Led.

«I lavori di efficientemento energetico della piscina - dice l’assessore Andrea Onali – ci daranno la possibilità di riaprire in breve tempo la struttura restituendo alla comunità la possibilità di praticare le varie discipline che offre il nuoto». Per l’assessora Michela Mua «sono tanti i cantieri aperti e gli interventi che riguardano gli impianti sportivi, questo perché Uta è un paese ricco di opportunità ed è una comunità viva ed esigente». La piscina è chiusa da più di un anno: il Comune, dopo un controllo della Asl, aveva sistemato la struttura dove però il gestore non aveva riaperto. (l. e.)

RIPRODUZIONE RISERVATA