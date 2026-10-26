Risparmio energetico, lavori in piazza Roma 

Gru ed escavatori tornano in piazza Roma: coinvolgono, infatti, anche la principale piazza di Carbonia i lavori del programma comunale di risparmio energetico con la posa diffusa di impianti fotovoltaici.

Nel cuore della città è stato, infatti, allestito il cantiere per installare il cavidotto connesso agli impianti da posizionare sul tetto del teatro Centrale e dell'ex dopolavoro. L'intervento è iniziato con lo smantellamento delle lastre in granito posate durante l’ultima importante riqualificazione del centro urbano che è valsa alla città il premio del paesaggio del Consiglio d’Europa (biennio 2010-2011) con il progetto “Carbonia Landscape machine”. L'esecuzione dei lavori viene dunque seguita con scrupolo: sono già stati rimossi e ricollocati dei lastroni in un rettilineo che dall'ex ufficio anagrafe lambisce i gradini del sagrato della chiesa di San Ponziano e si dirige verso il teatro e l'ex dopolavoro.

Intanto, le economie del Jtf permettono al Comune di ampliare l'esteso programma del parco fotovoltaico fra centro e periferia. La gara d'appalto ha consentito di risparmiare un milione. Sono molti i siti e gli edifici nei quali si sta procedendo alla posa di pannelli fotovoltaici finanziati dal Jtf, con un bando che ha permesso a Carbonia di ottenere 7 milioni. Le economie hanno permesso di “scovarne” un altro e lo Stato ha autorizzato il riutilizzo per la stessa finalità. «Verrà utilizzato - spiega l'assessore all'Ambiente Manolo Mureddu - per ricavare nuove pensiline fotovoltaiche che abbiamo individuato nei parcheggi fronte Asl di via Dalmazia, poi una nuova fila di pannelli nel parcheggio del centro intermodale e si potenzierà l'impianto fotovoltaico dello stadio Zoboli».

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