Risparmio energetico, interventi in Municipio 

Una parte dell’avanzo di amministrazione, quello vincolato, sarà utilizzato per l’efficientamento energetico della casa comunale e dell’ex pretura, chiusa da decenni. A Serramanna il Consiglio comunale ha votato l’utilizzo dell’importante risorsa destinata, come ha detto in Aula il sindaco Gabriele Littera (nella sua veste di assessore al Bilancio) “ai due progetti di efficientamento energetico del locale municipale e dell’ex pretura”. La cifra investita è di 289 mila euro complessivamente. In Aula qualche dissenso sugli interventi arriva da Gigi Piano (minoranza). «Nulla da dire sull’intervento al municipio, ma qualche dubbio lo nutriamo sull'ex pretura. Non perché non ne abbia bisogno, ma perché occorre sapere a cosa verrà destinato quell’edificio. Non basta mettere nuovi infissi o fotovoltaico, ce l’avete un idea su cosa ne farete? Altrimenti sono soldi buttati», ha detto Piano, che ha chiesto il coinvolgimento della minoranza nelle scelte. Il sindaco Littera si è detto disponibile. «Nessun problema a darci appuntamento in riunione di commissione: ci confrontiamo, e ci direte se siete d'accordo, cosa si può migliorare. L’obiettivo di utilizzare al meglio le risorse deve essere l'impegno di ogni amministratore».

RIPRODUZIONE RISERVATA