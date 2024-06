Risparmiare più acqua, il laboratorio  

All’Orto Giardino di Mariposa de cardu, in località Su Idanu è in programma un laboratorio per la costruzione di due compost toilette. Organizzato da Il Crogiuolo si svolgerà in quattro appuntamenti: venerdì 28 giugno dalle 16 alle 20, sabato 29 giugno dalle 8 alle 12 e poi venerdì 5 luglio e sabato 6 negli stessi orari.È richiesto un abbigliamento adeguato: scarpe adatte, cappellino, guanti da lavoro, provvista di acqua potabile. Il corso è tenuto da Salvatore Porta.«Abbiamo un disperato bisogno di ripensare la nostra cultura sulla gestione dei nostri servizi igienici», afferma Rita Atzeri, «una compost toilet è una toilette dove ha luogo il compostaggio. La camera di compostaggio si trova sotto. È uno dei modi per conservare l’acqua potabile. Se evitiamo che le acque di scarico siano rilasciate nei sistemi di acqua dolce potremo migliorare la salute dei corsi d’acqua, riducendo l’impatto dei nostri rifiuti umani e aumentando la disponibilità di acqua potabile in tutto il mondo».

