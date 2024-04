Risorse per l’insularità, una sfida aperta 

Era il 2019 quando la Corte Costituzionale, con la sentenza numero 6, dava ragione alla Sardegna sugli accantonamenti, ovvero le quote dovute da ogni regione a copertura del debito pubblico nazionale. L’allora Giunta Pigliaru sosteneva di doverle avere indietro, vista la condizione insulare. Da allora sono passati cinque anni, ma l’Isola quei soldi non li ha ancora visti: ammontano a 285 milioni per il 2018 più i 99 non trasferiti alle Province nel triennio 2016-2018, tanto che lo scorso marzo l’Esecutivo Solinas ha aperto la cause civile davanti al Tribunale di Cagliari. Adesso il timone della rivendicazione passa in mano a Todde e alleati. Di certo, fu in quell’occasione del 2019 che persino la Consulta, per la prima volta, certificò la diseconomia dell’essere isola, quantificando la condizione geografica in un aggravio pesante di costi.

Nel 2022 – grazie alla battaglia avviata dai Riformatori a cui è accodata pure la Sicilia, non solo la politica regionale – il principio di insularità è stato inserito in Costituzione, con la modifica dell’articolo 119. Il testo normativo prevede misure economiche compensative, ma sinora in Sardegna non è arrivato un euro. Eppure essere una terra in mezzo al mare si è tradotto nel tempo in una bassa infrastrutturazione che ha incluso le reti energetiche, non solo quelle stradali e ferroviarie. Le maggiori spese sono state stimate in 660 milioni annui per il solo trasporto marittimo. Il conto finale, invece, oscilla tra i 2,5 e i 3 miliardi di euro. ( al. car. )

