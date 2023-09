Risorse per le Ong,  «stupore» di Meloni nella lettera a Scholz 

Lo «stupore» di Palazzo Chigi per la decisione della Germania di finanziare le ong in mare e in Italia, fatto filtrare nei giorni scorsi, è stato messo nero su bianco. Una lettera di Giorgia Meloni a Olaf Scholz denuncia la mancanza di «coordinamento» con Roma per una mossa che rischia di provocare più danni che benefici, «moltiplicando» le partenze dei migranti. Mentre secondo la premier, se si vuole dare un «sostegno concreto» ai Paesi di primo approdo, bisogna «concentrarsi su soluzioni strutturali». E il vicepremier Antonio Tajani dopodomani volerà a Berlino per chiedere «spiegazioni», mentre ieri a Parigi ha incassato l’apertura una collaborazione sul dossier sbarchi.

Nella lettera a Scholz, datata 23 settembre, Meloni esprime le sue perplessità per un’iniziativa che secondo Roma non risolve alla radice il problema dei crescenti flussi irregolari, e soprattutto non allenta le pressioni sull’Italia. Secondo la premier la presenza in mare delle ong ha «un effetto diretto di moltiplicazione delle partenze di imbarcazioni precarie, che risulta un ulteriore aggravio per l’Italia e incrementa il rischio di nuove tragedie in mare». La presidente del Consiglio vorrebbe da Berlino aiuto sulle «soluzioni strutturali», a partire da «un’iniziativa con i Paesi di transito della sponda sud, che peraltro necessiterebbe di risorse inferiori rispetto a quella con la Turchia», riferimento diretto al patto favorito dall’allora cancelliera Merkel con Erdogan.

La premier è pronta a confrontarsi con Scholz «di persona» al Consiglio informale di Granada, il 5 e 6 ottobre, convinta che «dopo un anno» con lei al governo «l’Italia è più credibile e ascoltata». Intanto il caso ong a Roma provoca un fuoco di fila nei confronti di Berlino. Il vicepremier Matteo Salvini parla di atto «ostile e oltraggioso», dopo che il ministro della Difesa Guido Crosetto aveva parlato di azione «grave» che «mette in difficoltà un Paese in teoria amico». E se la cancelleria si limita a riferire che alla lettera «verrà data una risposta», il portavoce del ministero degli Esteri tedesco Sebastian Fischer si è detto «sorpreso» dalle critiche: la linea tedesca è dare la priorità ai salvataggi in mare, a cui contribuiscono anche le ong, e questi aiuti sono il risultato di una «decisione del Bundestag presa già diverso tempo fa», di cui i «partner italiani furono informati».

