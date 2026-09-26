Risorse per Flumini, duro botta e risposta Sotgiu-centrodestra  

Scontro a distanza fra centrodestra quartese e assessora di Flumini, Monica Sotgiu. A innescare la polemica l’interrogazione - a risposta scritta - presentata dai gruppi di centrodestra in Consiglio.

Nel documento si chiedevano delucidazioni su sede degli uffici dell’assessorato, risorse assegnate, obiettivi e stanziamenti dedicati ai territori extraurbani nella prossima manovra di bilancio. Risposte arrivate, ma con toni che l’opposizione definisce di «protervia». Nel mirino due passaggi. Il primo è quello in cui Sotgiu ricorda che l’assessorato «esiste fin dal lontano 2020». «Lo sapevamo - replica il centrodestra - e interrogammo anche la predecessora, con cui c’è sempre stata leale collaborazione». Il secondo punto è più politico. L’assessora rivendica il fatto che l’istituzione dell’assessorato abbia «posto fine a decenni di reale e strutturale distrazione» di Flumini, Sant'Andrea, Margine Rosso, Niu Crobu e Terra Mala «che venivano considerate esclusivamente in vista delle scadenze elettorali». «Amnesia - replica l’opposizione -. Dal 1993 il centrosinistra ha governato Quartu per 24 anni su 33, il 73%, il centrodestra solo 9. Se c’è stata distrazione, serve un mea culpa a sinistra».

Polemica a parte l’assessora nel documento protocollato in Comune, risponde ai quesiti posti dal centrodestra: dall’attuazione delle linee guida per i Piani di risanamento urbanistico, alla valorizzazione del patrimonio naturalistico del litorale, al potenziamento delle reti idriche e fognarie, alla valorizzazione turistica e produttiva del territorio oltre il centro urbano. Sino a nuovi centri di aggregazione sociale, sportiva e culturale. «Ringraziamo comunque l’assessora per la disponibilità a mettersi “a disposizione per ulteriori chiarimenti”, perché saranno più che necessari», chiude il centrodestra.

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