Risorse idriche, il Tar respinge il ricorso 

Il Tar respinge il ricorso del Comune di Serramanna contro l’Egas. L’ente di governo dell’Ambito della Sardegna con un atto del 30 giugno 2022 aveva deliberato, a causa della mancanza dei requisiti essenziali «di non procedere al riconoscimento e alla salvaguardia della gestione esistente del servizio idrico integrato svolta in forma autonoma dal Comune di Serramanna». L’atto che spediva, di fatto, il Comune di Serramanna fra le braccia del gestore unico Abbanoa è quindi legittimo, secondo i giudici amministrativi della sezione prima del Tar che pronunciandosi sul ricorso ne hanno decretato l’infondatezza.

La sentenza

La sentenza del Tar, che si era riunito per la discussione nel merito del ricorso il 4 aprile scorso, è stata pubblicata ieri. La decisione sembra chiudere definitivamente le speranze del Comune di Serramanna di conservare l’autonomia nella gestione dell’acquedotto ma apre la porta, singolarmente, ad ulteriori sviluppi nella parte in cui «fa salva la possibilità per il Comune di chiedere all’Egas di rivedere la propria decisione, qualora ciò sia consentito dalla tempistica scandita dalla normativa in materia».

«La sentenza sull’acqua: i requisiti ci sono, ora a Egas la richiesta affinchè riveda la sua decisione», è la chiave di lettura della sentenza del sindaco Gabriele Littera, proponente del ricorso del Comune di Serramanna (difeso dall'avvocato Andrea Pasquale Cannas) contro l’Egas.

Il Comune

«È stata pubblicata la sentenza del Tar, che seppure, per un dettaglio discutibile, respinge il nostro ricorso, non solo certifica il corretto e cospicuo lavoro fatto dal Comune ma rimette ad Egas la decisione di rivedere il suo procedimento che non riconosceva la gestione autonoma al Comune di Serramanna – sostiene il sindaco – In merito ai requisiti la sentenza è chiara, sono tre e devono essere tutti presenti. Nel nostro caso, ci viene riconosciuto il pregio delle acque, una gestione efficiente del servizio, e ci viene riconosciuta l'ubicazione delle sorgenti in aree sottoposte a tutela ma questo riconoscimento non è retroattivo, a parere nostro erroneamente». Fabio Albieri, presidente dell’Egas, la vede in modo diverso. «Non ho letto attentamente la sentenza, ma quello che posso dire è che il Tar scrive che il ricorso è infondato. Questo certifica il buon lavoro dell’Egas, il cui percorso è stato corretto, ma di questo non avevo dubbi». Partita chiusa? È presto per dirlo. Oggi in consiglio comunale il sindaco chiederà «un mandato pieno a tutti i consiglieri per chiedere ad Egas ciò che Serramanna vuole: non essere affidata ad Abbanoa». Carlo Pahler (minoranza) riassume il possibile scenario. «Se Egas conferma la propria posizione che facciamo? Ricorso al Consiglio di Stato oppure troviamo una soluzione? La situazione è sempre più critica».

