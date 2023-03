Risorse all’osso, scontro in Consiglio 

A far storcere il naso alla minoranza alcuni errori contenuti nel documento portato in Consiglio, oltre alle poche risorse per sport e cultura, e la cifra simbolica per la promozione turistica. «Il Dup per il triennio 2023-2025 ci presenta una città statica, ferma al palo, senza alcuna prospettiva di crescita e sviluppo», le parole del leader dell’opposizione Franco Camba. «Oltre a errori grossolani nelle tabelle che illustrano lo scenario attuale, non ci sono prospettive di crescita in nessun ambito. La "Selargius più" del programma elettorale del sindaco é ben lontana dalla realtà che si prospetta», aggiunge Camba, «alcune pagine sono un vero e proprio libro dei sogni, alle quali non corrispondono gli impegni finanziari per realizzare quanto si annuncia quasi facendo propaganda. È indicativo per esempio che per la Selargius “più turistica”, con obiettivi strategici lungimiranti, si pensi di impegnare solo mille euro. Siamo seriamente preoccupati, con questa amministrazione non vediamo prospettive di crescita per la nostra comunità nei diversi ambiti: produttivo, sociale, culturale, sportivo».

Il documento unico di programmazione accende la polemica in Consiglio comunale. «È la fotografia di una città statica, senza alcuna prospettiva di crescita, siamo molto preoccupati», la critica mossa dalla minoranza di Selargius che ha abbandonato l’aula di piazza Cellarium senza votare.

«Abbiamo garantito i servizi essenziali, come ogni anno stanzieremo ulteriori risorse per finanziare le altre iniziative durante l’anno», assicurano dalla Giunta. Mentre in maggioranza emerge l’astensione di Alberto Cappai, passato nei mesi scorsi dall’Udc al gruppo Solinas presidente.

A far storcere il naso alla minoranza alcuni errori contenuti nel documento portato in Consiglio, oltre alle poche risorse per sport e cultura, e la cifra simbolica per la promozione turistica. «Il Dup per il triennio 2023-2025 ci presenta una città statica, ferma al palo, senza alcuna prospettiva di crescita e sviluppo», le parole del leader dell’opposizione Franco Camba. «Oltre a errori grossolani nelle tabelle che illustrano lo scenario attuale, non ci sono prospettive di crescita in nessun ambito. La "Selargius più" del programma elettorale del sindaco é ben lontana dalla realtà che si prospetta», aggiunge Camba, «alcune pagine sono un vero e proprio libro dei sogni, alle quali non corrispondono gli impegni finanziari per realizzare quanto si annuncia quasi facendo propaganda. È indicativo per esempio che per la Selargius “più turistica”, con obiettivi strategici lungimiranti, si pensi di impegnare solo mille euro. Siamo seriamente preoccupati, con questa amministrazione non vediamo prospettive di crescita per la nostra comunità nei diversi ambiti: produttivo, sociale, culturale, sportivo».

La Giunta minimizza. «Questo documento di programmazione ricalca le linee programmatiche del sindaco, è chiaro che alcune cose riusciremo a farle subito, per altre ci vorrà del tempo», la replica dell’assessore al Bilancio Sandro Porqueddu. «Nel frattempo abbiamo voluto portare avanti i servizi essenziali, con non poche difficoltà viste le poche risorse a disposizione». Concetto ribadito dalla maggioranza, compreso Gennaro Fuoco, Riformatori: «Ritengo doveroso approvare questo documento e il bilancio per concludere l’esercizio provvisorio, poi dovremo cercare di darci da fare per recuperare fondi da dedicare a una serie di iniziative e attività che al momento non risultano finanziate».

Tutta la maggioranza a favore, tranne l'ex Udc Cappai: «Ho trovato inopportuno il mancato accoglimento della richiesta arrivata dall’opposizione al fine di rettificare piccole ma evidenti imprecisioni, tale posizione così rigida e poco condivisibile mi ha portato a preferire l’astensione», il suo commento post voto. «Questi atteggiamenti, non nuovi, ricordano quelli recentemente utilizzati nelle scelte fatte per l’attribuzione delle ultime deleghe assessoriali. Continuando a sostenere le linee programmatiche da me condivise», conclude l'esponente del gruppo Solinas presidente, «credo sia più costruttivo per questa maggioranza avere una voce critica al suo interno».

