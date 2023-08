Risorge la guardia turistica 

Il declino era iniziato tre anni fa. Ora la svolta. La guardia medica turistica di Bari Sardo risorge e l’Asl Ogliastra, in vista del boom di presenze atteso per le prossime settimane, potenzia il servizio. Anche perché Bari Sardo e Cardedu, con le loro 270 mila presenze turistiche (fonte Sistema informativo di raccolta ed elaborazione dati gestito dalla Regione) degli ultimi anni, sono tra le 30 mete più gettonate dell’Isola e restare senza servizio sanitario sarebbe stato un calvario, con conseguente assalto di pazienti al Pronto soccorso dell’ospedale di Lanusei e tutte le emergenze che derivano dall’elevato carico antropico. «Il potenziamento della sede di Bari Sardo - spiegano dall’Asl Ogliastra - consentirà al territorio di reggere meglio l’impatto della stagione turistica che proprio ad agosto raggiungerà il suo picco massimo. I due punti guardia di Tortolì e Bari Sardo assorbono il 90 per cento delle presenze turistiche in Ogliastra, anche se entrambe le sedi sono a disposizione dei turisti che soggiornano nelle diverse località del territorio».

Orario continuato

Per tutto agosto la guardia medica turistica che accoglie i pazienti nell’ambulatorio di Torre di Barì sarà aperta con orario continuato dalle 8 alle 20, sette giorni su sette. «Il rafforzamento della sede - spiegano all’Asl - è stato possibile grazie alla disponibilità di un nuovo medico che assicurerà la copertura dei turni per 12 ore, anziché per 8 ore, come in precedenza, nell’arco di tutta la settimana».

Il sindaco

Non può che esprimere soddisfazione il sindaco di Bari Sardo, Ivan Mameli, 38 anni, che negli anni del disservizio si era calato in trincea per invocare la riapertura della sede. «La guardia medica turistica - afferma il primo cittadino - è un presidio sanitario fondamentale per tre paesi a vocazione turistica come Bari Sardo, Cardedu e Loceri». Se Bari Sardo risorge e Tortolì conferma il servizio nella sua sede di via Monsignor Virgilio (dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20 e nei weekend la copertura è garantita da un medico e integrata dai professionisti della continuità assistenziale), restano scoperti gli ambulatori di Tertenia e Santa Maria Navarrese. «Ora - aggiunge Mameli, presidente dell’Unione dei Comuni d’Ogliastra - occorre uno sforzo ulteriore per la riapertura delle sedi attualmente vacanti che hanno comunque diritto all’erogazione di questo prezioso servizio».

Ospedale di Lanusei

Negli ultimi 4 giorni di luglio gli accessi al Pronto soccorso del Nostra Signora della Mercede sono stati 224. Il mese si è chiuso con 1.466 passaggi, il 3,31 per cento in più rispetto allo stesso mese del 2022. A giugno erano stati 1.280 (57 in più rispetto a giugno 2022). «Attualmente nella nostra struttura - spiega Oreste Basso, direttore del Pronto soccorso - possiamo contare su un organico adeguato, con quattro medici in più rispetto allo scorso anno per cui stiamo sostenendo molto bene l’aumento del carico di lavoro estivo».

