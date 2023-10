Risorge la biblioteca con lo sportello in lingua sarda 

Risorge la biblioteca e il servizio raddoppia. Nell’edificio di via Vittorio Emanuele, chiuso dallo scorso aprile per carenza di personale, verrà allestito anche lo sportello della lingua sarda, di cui Tortolì è orfano da dodici anni, con un contributo dell’assessorato regionale alla Cultura di 55 mila euro. A cerimonia di inaugurazione della biblioteca è in programma alle 18 di sabato. Il Comune ha in cassaforte 8.500 euro per arricchire il patrimonio librario, attualmente stimato in 30 mila volumi, che verrà incrementato anche con donazioni private. Ieri si sono chiusi i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse verso la gestione. Unica candidatura quella di un’impresa specializzata nel settore. (ro.se.)

