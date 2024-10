Risonanza, record negativo: «Tra 722 giorni» 

Per fare una Risonanza magnetica al Brotzu (nell’ospedale San Michele) bisogna attendere 722 giorni, due anni. Vale per quella al cervello, alla colonna toracica, alla colonna cervicale e lombosacrale. Un po’ meno peggio per quella all’addome inferiore, i tempi si aggirano sui 704 giorni.

Sono i dati del monitoraggio delle prestazioni di specialistica ambulatoriale dell’Arnas aggiornato a ottobre, pubblicati sul sito istituzionale. Liste lunghe, che si dilateranno ancora di più considerando che lo stato d’agitazione dei medici (e degli infermieri) sta bloccando straordinari e prestazioni aggiuntive (proprio quando la Giunta ha stanziato risorse importanti per farle).

497 sono invece i giorni per avere un appuntamento per una visita cardiologica, per un elettrocardiogramma e un’ecocolordopplergrafia cardiaca; 519 per una visita endocrinologica; 323 per una Tac dell'addome; 239 per Tac del cranio e dell’encefalo; 143 per una mammografia; 167 per un’ecografia del collo e delle ghiandole salivari. Tempi ridottissimi invece per un’ecografia ostetrica (3 giorni) e per una visita ginecologica (7).

Al Businco, che fa parte della stessa Azienda, per un’esofagogastroduedonoscopia bisogna aspettare 413 giorni, un po’ più di un anno; tempi lunghi, anche se dimezzati rispetto al San Michele, per elettrocardiogramma e visita cardiologica (206 giorni); 176 giorni d’attesa per una visita dermatologica e 135 per la mammografia.

