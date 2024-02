Risonanza magnetica super intelligente dimezzerà i tempi  

Sei mesi di lavoro, più di cinquanta professionisti e un investimento di oltre due milioni e mezzo di euro: sono i numeri messi in campo dal Mater Olbia Hospital per installare e avviare la nuova Risonanza magnetica 3.0 T, innovativo macchinario di diagnostica, unico in Sardegna. Inaugurata ieri, la nuova apparecchiatura, completamente digitalizzata, porta dentro l’ospedale olbiese l'intelligenza artificiale, arricchendo il percorso verso l’innovazione tecnologica nella diagnosi e nella cura, intrapreso dal Mater Olbia fin dalla sua apertura, nel 2019.

Precisione e velocità

Ad altissimo campo magnetico, almeno il doppio dell'intensità di campo rispetto agli standard delle apparecchiature presenti in Italia, e con un software di ottimizzazione delle immagini, scandite con tempi ridotti del 60 per cento rispetto agli altri macchinari, la risonanza magnetica a 3 Tesla (e la sua AI) consente esami diagnostici più precisi e più brevi, circa la metà del tempo impiegato per quelli effettuati con altre apparecchiature, permettendo di migliorare l'esperienza dei pazienti, oltre a essere anche sostenibile grazie al ridotto consumo energetico. «Estremamente performante con un'alta qualità delle immagini e della specificità diagnostica, la nuova risonanza magnetica, grazie all'intelligenza artificiale, consente di indagare in maniera dettagliata molti più pazienti rispetto al normale iter diagnostico, con la conseguenza virtuosa di contenere le liste d'attesa che, soprattutto in radiodiagnostica, in Sardegna sono molto lunghe», ha detto l'amministratore delegato del Mater Marcello Giannico. E ha aggiunto: «La risonanza magnetica presentata oggi rappresenta un altro tassello nel progetto strategico di crescita dell'ospedale, in sinergia con il sistema sanitario regionale».

Intelligenza artificiale

Ed è anche all’intelligenza artificiale che si affida l’ad del Mater per raggiungere l'ambizioso obiettivo, perseguito fin dalla nascita della struttura, di creare il primo Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. «Per tagliare il traguardo della certificazione da parte del ministero della Salute come Irccs a focus oncologico, non basta curare le persone bisogna fare ricerca di qualità e con il supporto dell'intelligenza artificiale se ne può fare tanta», ha concluso Giannico, aggiungendo che per il buon esito del progetto è di primaria importanza che il Mater Olbia sia parte attiva della grande comunità di ricerca di Qatar Foundation e del Policlinico Gemelli, attraverso accordi di collaborazione con i principali centri della ricerca mondiale e con le università di Sassari e Cagliari. In effetti, ha spiegato il presidente e ad di GE HealthCare per l'Italia, Antonio Spera, «la medicina di oggi non può prescindere dagli strumenti dell'AI per l'utilizzo dei dati che in un ospedale sono tantissimi ma per il 90 per cento inutilizzati per l'incapacità dell'intelligenza umana di processare un’enorme mole di informazioni».

Pubblico-privato

Conclusa con la benedizione dello strumento impartita dal vescovo della Diocesi di Tempio Ampurias, monsignor Roberto Fornaciari, la conferenza “Innovare per crescere” è stata l'occasione per rimarcare l'importanza di una piena integrazione tra il Mater Olbia, le strutture ospedaliere del territorio, in testa il Giovanni Paolo II, e la medicina territoriale. Una sinergia necessaria per tentare di risolvere le criticità che affliggono la sanità gallurese, portata all'attenzione dall'assessore regionale alla Sanità, Carlo Doria, e dal sindaco di Olbia, Settimo Nizzi.

