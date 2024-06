«Risonanza fissata 6 mesi fa e adesso rinviata di un anno» 

Si era premunita per tempo, prenotando già 5 mesi fa una risonanza magnetica fondamentale che le era stata fissata per il primo luglio. Qualche giorno fa arriva, però, una doccia gelata: all’ospedale Binaghi sono in atto dei lavori, inoltre il macchinario della risonanza è guasto. A Maria Bonaria Secci, 53enne di Domusnovas, afflitta da sclerosi multipla e altre patologie, non resta che affidarsi nuovamente al Cup sperando in una clemenza che non arriva: la prima data disponibile per potersi sottoporre all’esame è il 26 maggio 2025.

La protesta

«Dovrei quindi attendere in tutto un anno e mezzo per un esame fondamentale, con i tutti i rischi che questo comporta?», si domanda la donna. Una storia di ordinaria malasanità si dirà, visti i tempi che corrono, ma nel caso di Bonaria Secci sono veramente tanti i problemi sanitari che si sommano e che le stanno rendendo la vita un inferno, forse anche più delle tante patologie di cui soffre. Con una profonda amarezza malcelata da un grande sorriso la donna, impiegata a Cagliari in un ufficio di consulenza per il mercato dell’energia, inizia il suo racconto dall’ultimo dei problemi che sta vivendo.

L’odissea

«Sono in cura al Binaghi dal 2020 per la sclerosi multipla e nel corso dell’ultima visita del maggio 2023 lo specialista mi chiede di effettuare l’abituale risonanza magnetica per monitorare il mio stato di salute. E’ lui stesso a consigliarmi di prenotare per tempo e cosi faccio ottenendo come prima data utile il primo luglio 2024. Certo, sei mesi mi sembravano un’attesa infinita ma non avendo alternative mi sono convinta ed ho aspettato. Venerdì scorso, però, dall’ospedale mi avvertono che ci sono dei lavori in corso e che il macchinario è guasto, ragion per cui non è possibile sottoporsi all’esame. Spiego la situazione, protesto, ma mi sento dire sono solo uno dei 5 mila pazienti nelle stesse condizioni che l’ospedale sta contattando per annullare esami già fissati». Spiegare nuovamente la situazione al Cup, sperando che la particolare situazione venga tenuta in considerazione, non serve a nulla: «Mi viene prospettata come prima data disponibile il 26 maggio 2025 in un centro medico a Cagliari. L’unico consiglio che mi è stato dato è di recarmi spesso al Cup sperando nella possibile disdetta da parte di qualcuno. Certo, potrei rivolgermi ai privati ma è una spesa per me impossibile viste le tante che già pago».

Le patologie

Già, perché pur essendo affetta da epilessia, Maria Bonaria Secci ha dovuto pagare di tasca uno specialista nonostante il proprio medico l’avesse inserita nella lista dei pazienti in cura all’ospedale Brotzu. «Non sono mai riusciti a prenotarmi la visita. Ora dovrei continuare in privato, spendendo 150 euro per volta, fino all’inserimento al Brotzu». Le vicissitudini poi, non sono finite. «Purtroppo soffro anche di fibromialgia, di artrosi, di ansia ed ho delle ernie: spesso mi trovo a pagare in privato anche controlli ed esami che non dovrei pagare». Da un anno e mezzo attende anche che la convochino per accertarle l’invalidità civile nonostante abbia da tempo consegnato tutta la propria documentazione: «Occorrerebbe mobilitarsi in massa. La nostra sanità è in forte difficoltà ma dobbiamo essere proprio noi malati a sobbarcarci tutti i problemi sistemici?».

