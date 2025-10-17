VaiOnline
Lanusei.
18 ottobre 2025 alle 00:31

Risonanza? Al Brotzu nel 2028 

Prenotazione beffa per una paziente dimessa dall’ospedale 

Due anni e quattro mesi. Il lasso di tempo che intercorre tra una prenotazione con lo status di paziente ricoverato e quella di ammalato che sta per essere dimesso. Suo malgrado paziente. La signora C. M. da Lotzorai non credeva alle sue orecchie. Apprestandosi a lasciare il Nostra Signora delle Mercede di Lanusei ha chiesto quando potesse eseguire una risonanza di controllo. Dal Cup le è stato risposto: gennaio 2028 al Brotzu. Abbastanza per farla riflettere sulle proprie aspettative di vita e le storture del sistema sanitario. Ma andiamo con ordine. All’ospedale di Lanusei il macchinario è da sostituire, ergo i pazienti saranno dirottati a Nuoro una volta alla settimana. I ricoverati, si intende. Per gli altri la speranza è affidarsi alle liste d’attesa dei nosocomi dell’Isola. Se quello della signora di Lotzorai è un caso limite, a cui di certo si troverà una soluzione, il problema è concreto.

L’azienda

Per lenire i disagi nei giorni scorsi la Asl di Lanusei, guidata dal commissario straordinario Diego Cabitza, ha stipulato un accordo con quella di Nuoro. Tuttavia i pazienti del San Francesco avranno di certo priorità. I dettagli prevedono l’utilizzo di un altro nuovo apparecchio, con cui i tecnici ogliastrini devono familiarizzare. In attesa che Lanusei riabbia il suo macchinario.

Dalla Asl Ogliastra ostentano fiducia. «Grazie alla collaborazione con Nuoro è stato possibile avviare gli esami e calendarizzarli ogni giovedì. Attualmente nell’ospedale di Lanusei sono in corso i lavori propedeutici all’installazione della nuova risonanza magnetica che consentirà di disporre di una tecnologia di ultima generazione, migliorando ulteriormente l’offerta diagnostica e la qualità dei servizi sul territorio». Diversa la situazione degli esterni, i pazienti non ricoverati. «L’azienda – conclude la nota – ha intensificato l’attività per individuare disponibilità per effettuare gli esami anche in altre sedi. In diversi casi si è già riusciti a garantire appuntamenti in tempi contenuti».

