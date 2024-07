Risolto il giallo del Tour 

Il “giallo” è risolto con due giorni d’anticipo sull’ultima pagina ma il nome di chi ha “ucciso” il Tour de France era già ben noto a tutti. Tadej Pogacar sa che deve ancora affrontare due tappe molto difficili a Nizza prima di eguagliare ufficialmente i sette corridori (ultimo Marco Pantani nel 1998) capaci della doppietta Giro- Tour nella stessa stagione, ma è una pura formalità.

La quarta

Soprattutto dopo che, nel tappone alpino di ieri, con Vars, Le Bonette (2800 metri di quota) e arrivo a Isola 2000, ha dato l’ennesima dimostrazione di forza, andandosi a prendere in maglia gialla la quarta vittoria in questa edizione, dopo le sei al Giro d’Italia. Eddy Merckx arrivò a 11, ma Tadej Pogacar lo può eguagliare. Non per fare un impossibile paragone ma perché ha una dote che lo accomuna al mito belga: l’indole del Cannibale. Pogi è insaziabile, sa che nel ciclismo quando si può bisogna vincere e, come ieri quando è partito a 9 km dalla fine, con circa 3’20” di ritardo dal fuggitivo Matteo Jorgenson (poi 2°), fa di tutto per riuscirci, anche per dare un senso al gran lavoro dei suoi. Così è arrivato il successo che sigilla il Tour: non metteremo la classifica, ci limitiamo a scrivere che Jonas Vingegaard è a 5 minuti, Remco Evenepoel a 7 e gli altri (dal 4°, il suo compagno alla Uae Emirates, Joao Almeida, a un quarto d’ora) hanno distacchi simili a quelli registrati al Giro, quando Pogacar sembrava senza rivali.

La resa

La verità è che il 25enne di Klanec non soltanto è più forte dell’anno scorso (quando veniva dalla caduta alla Liegi) ma è nella miglior condizione di sempre, mentre il suo rivale danese ha valori simili allo scorso anno, perché l’incidente nei Paesi Baschi gli ha impedito di migliorare ancora. Ieri all’arrivo, stremato, si è tuffato tra le braccia della moglie Trine ed è scoppiato a piangere. Ha tentato di tutto (anche mandare i migliori compagni in fuga) per battere Pogacar ma non ce l’ha fatta. Oggi c’è la Nizza-Col de la Couillole, di 132,8 km con 5 gpm e arrivo in salita: una tappa da grandi emozioni, se non fosse che il Tour è già finito. ( c.a.m. )

RIPRODUZIONE RISERVATA