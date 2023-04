Risolto il giallo del Polesine La donna uccisa dal figlio che giocava con una pistola 

Rovigo. Il giallo sembra aver trovato una soluzione: ancor più tragica, se possibile, di come si prospettava all’inizio. A uccidere Rkia Hamaoui, la 32enne di origine marocchina che abitava in un casolare ad Ariano Polesine, sarebbe stato uno dei suoi figli, il più piccolo, di 8 anni. Un incidente: il bimbo stava maneggiando la pistola del padrone di casa, per gioco, quando è partito un colpo che ha raggiunto la madre alla testa.

La ricostruzione definitiva dell'episodio è giunta ieri, a una settimana dalla scoperta del corpo di Rkia, a terra nella cucina dell'abitazione dove viveva col marito e i due figli, di 8 e 11 anni. Erano stati i ragazzi, intorno alle 13.30, a dare l'allarme al vicino di casa, che aveva chiamato il 118 e i carabinieri. Inutile, per la donna, la corsa all'ospedale. La procuratrice della Repubblica di Rovigo, Manuela Fasolato, aveva aperto un fascicolo di indagine contro ignoti per omicidio, poiché dal primo esame medico-legale e da una Tac era emerso sul capo della vittima un foro, compatibile con una ferita da arma da fuoco.

Lunedì l'autopsia ha confermato che a uccidere Rkia era stata una pallottola, conficcatasi nel cranio: il foro d'ingresso nella tempia sinistra, ha evidenziato l'esame, era riconducibile a un proiettile calibro 22. Un colpo, era stato appurato, non sparato da vicino. Nel frattempo, i carabinieri del Nucleo investigativo avevano sentito il marito, che però in quel momento si trovava altrove per lavoro. La sua versione era stata quella di una caduta accidentale nell’appartamento; e il padrone di casa, che vive al piano superiore ed era corso in aiuto alle grida dei piccoli, aveva detto più o meno lo stessa cosa.

I carabinierii hanno poi sequestrato all'anziano quattro fucili da caccia, custoditi in un capanno accanto al casolare. L'uomo possedeva però anche una pistola che mancava all'appello. E l'anziano non ha saputo dare spiegazioni convincenti. Da qui svolta nelle indagini: in un terreno non lontano dal casolare i militari hanno trovato la pistola dell'uomo e poche ore dopo è giunta la ricostruzione ormai certa. A uccidere Rkia è stato il figlio più piccolo, che assieme al fratellino aveva sottratto la pistola dal capanno e l'aveva portata in casa per giocare.

RIPRODUZIONE RISERVATA