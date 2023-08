Risolta la crisi: Spalletti nuovo ct, c’è la Macedonia 

L’annuncio è arrivato, Luciano Spalletti dal primo settembre sarà il nuovo ct della Nazionale italiana al posto del dimissionario Roberto Mancini. La Figc ha rotto gli indugi e ieri ha annunciato la decisione di affidare gli azzurri al tecnico campione d’Italia col Napoli, e se mai ci fossero strascichi legali con la società campana la Federazione appoggerà l’allenatore con i propri avvocati per sciogliere la matassa creata dall’accordo in base al quale il mister, lasciando i partenopei prima del previsto, aveva garantito al club di stare fermo un anno.

Così Aurelio de Laurentiis davanti alla richiesta di liberare il suo ex tecnico per consentirgli di guidare l’Italia verso gli Europei del 2024 ha risposto chiedendo il pagamento della clausola: 3 milioni. Sarà proprio l’allenatore a farsi carico dell’eventuale causa giudiziaria.

«La Nazionale aveva bisogno di un grande allenatore», ha spiegato ieri il presidente Gabriele Gravina motivando la scelta: «Diamo il benvenuto a Spalletti, sono molto felice che abbia accettato. Il suo entusiasmo e la sua competenza saranno fondamentali per le sfide che ci attendono nei prossimi mesi». Primi tra tutti i match con Macedonia e Ucraina in trasferta e in casa il 9 e il 12 settembre, decisivi nel cammino verso la qualificazione al torneo. Proprio la Macedonia aveva escluso gli azzurri dal Mondiale in Qatar.

Spalletti ha un contratto sino al 2026, anno del Mondiale. Ha mosso i primi passi da calciatore nelle giovanili di Fiorentina e Cuoiocapelli per debuttare in C2 nel 1985 nell’Entella Bacezza. Appesi gli scarpini al chiodo a 33 anni, un anno dopo allena l’Empoli con cui ottiene una promozione in B, la vittoria della Coppa Italia di serie C e l’immediata ascesa in A. Poi l’esperienza sulle panchine di Sampdoria, Venezia, Udinese e Ancona fino alla consacrazione: il ritorno ad Udine e la storica qualificazione in Champions League. Un exploit che gli vale la chiamata della Roma con cui, tra il 2005 e il 2009, conquista tre secondi posti di fila in campionato, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Poi le dimissioni per dissidi con la società, il trasferimento allo Zenit San Pietroburgo dove conquista due campionati, una Coppa nazionale e una Supercoppa di Russia), il ritorno alla Roma, l’esperienza all’Inter e l’avventura con il Napoli culminata con lo storico terzo scudetto dei campani. Pochi mesi fa le clamorose dimissioni. Ora la nuova avventura.

