Riso per tutti i gusti negli stand del centro storico  

Sarà anche questa volta un mix tra sapori, cultura e divertimento. Questo fine settimana a Simaxis andrà in scena la tradizionale sagra del riso, giunta alla 31esima edizione. L’evento, unica manifestazione dedicata interamente al settore risicolo di tutta la Sardegna, è promosso dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune. La sagra prenderà il via oggi alle 17 al centro sociale con il convegno dal titolo “Il riso: alimento tra tradizione e futuro”. Interverranno rappresentanti di Laore, Agris e Argea. Poi la degustazione di piatti a base di riso a cura degli studenti del “Don Deodato Meloni" di Oristano. Domani, alle 15 nel largo Carlo Felice, ci sarà l'inaugurazione del murale sulla risicoltura “Migliorare” realizzato dall'artista Manu Invisible. E poi l'apertura degli stand con visite guidate ai monumenti di Simaxis e San Vero Congius. Alle 18 nelle vie del centro storico si potrà degustare il riso preparato con prodotti tipici dal radicchio alla purpuzza fino al cardoncello e zafferano e ai frutti di mare. Inoltre la Pro Loco di Villanova Truschedu, ospite della manifestazione, offrirà il riso con gli asparagi e la pancetta. Poi divertimento per i bambini e tanta musica. Domenica dalle 12 via alle degustazioni, di sera dalle 18. ( s.p. )

