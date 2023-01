Riso asiatico, allarme per l’Isola 

Il presidente di Coldiretti Oristano Giovanni Murru rilancia: «Si conferma la necessità che il riso venga inserito tra i prodotti per i quali è prevista l’applicazione della revoca delle preferenze tariffarie per quei Paesi che non rispettano i diritti umani, con un meccanismo di salvaguardia automatica senza compromessi. Ad oggi nella campagna di commercializzazione 2022/23 sono entrati a dazio zero dalla Cambogia e dal Mynamar rispettivamente il 45% e l’80% di riso in più, nonostante le gravi violazioni sui diritti umani».

È allarme nella Coldiretti per la bocciatura da parte della Corte dell’Ue della clausola di salvaguardia sul riso, con il serio pericolo che ritorni l’import selvaggio. La preoccupazione nasce da Oristano dove si producono i circa 3200 ettari coltivati a riso in Sardegna con una produzione di circa 248mila quintali. I vertici provinciali avvertono che in questo modo si mette a serio rischio una delle eccellenze agroalimentari del territorio.

Pericoli

«La sentenza annulla la clausola di salvaguardia e reintroduce i dazi alle importazioni di riso Indica da Cambogia e Mynamar con danni immensi che il regolamento europeo può fare alle produzioni risicole nazionali a causa della concorrenza sleale». L’oristanese Gianni Ferrari, della omonima azienda risicola, mette in luce i pericoli a cui si va incontro. «L’Ue sferra l’ennesimo attacco al mondo agricolo – dichiara – dando il via libera alle etichette allarmistiche, dal vino agli insetti a tavola, sino ad arrivare a penalizzare la risicoltura oristanese e Italiana. Questa notizia – aggiunge - ha già bloccato Il mercato generando ingenti danni».

Il presidente di Coldiretti Oristano Giovanni Murru rilancia: «Si conferma la necessità che il riso venga inserito tra i prodotti per i quali è prevista l’applicazione della revoca delle preferenze tariffarie per quei Paesi che non rispettano i diritti umani, con un meccanismo di salvaguardia automatica senza compromessi. Ad oggi nella campagna di commercializzazione 2022/23 sono entrati a dazio zero dalla Cambogia e dal Mynamar rispettivamente il 45% e l’80% di riso in più, nonostante le gravi violazioni sui diritti umani».

Lo scenario

A generare un ulteriore allarme sono poi le prospettive di mercato: nello specifico in Italia ad oggi, nell'attuale campagna di commercializzazione, sono entrate circa 70.000 tonnellate di risone di cui circa 50.000 in esenzione di dazio; il 70% in più rispetto alla campagna precedente alla stessa data. «Sulle nuove semine – evidenzia il direttore di Coldiretti Oristano, Emanuele Spanò - rimane la grande incognita sul sistema normativo europeo, nel quale il riso spesso e volentieri viene sacrificato sull'altare di scambi commerciali che non tengono conto dell'importanza di un settore strategico».

