Risistemate le strade in sterrato 

Hanno preso il via i lavori di sistemazione dei tratti stradali in sterrato delle zone periferiche di Capoterra: i mezzi del Comune sono entrati in azione a Tanca manna e a Isca su Loi. Fossati lungo l’intero tracciato, difficoltà per le auto quando la pioggia trasforma le strade di campagna in pantani: l’obiettivo dell’amministrazione comunale è ridurre i disagi dei residenti delle campagne del paese.

Silvia Sorgia, assessora ai Lavori pubblici, sottolinea l’importanza dei lavori: «Dopo le segnalazioni dei residenti abbiamo programmato una serie di interventi per rendere praticabili alcune delle strade sterrate del territorio, parliamo di percorsi in cui le auto faticano a circolare per via del percorso dissestato. Compatibilmente con le risorse economiche, interverremo anche in altre zone del territorio: la strada di Su Sinzuru è nuovamente disseminata di buche. Il nostro obiettivo è migliorare la viabilità rurale, dove occorrono manutenzioni periodiche con i mezzi meccanici». (i. m.)

