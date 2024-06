Risiko, l’amore per la strategia 

Un’atmosfera carica di tensione e adrenalina si respirava ieri in via del Pozzetto, dove per l’intera giornata si sono sfidati i 53 giocatori di Risiko arrivati da tutta Italia per il “Master Città di Cagliari” organizzato dal club ufficiale della città. Tra i partecipanti c’erano anche Matteo Antinori (45 anni) col figlio quindicenne Alessandro, il più giovane iscritto. «C’è la gara, la sfida», sorridono, «ma è soprattutto una giornata di festa per chi ha la nostra passione».

La passione

Tra veterani che giocano da più di trent’anni e giovani pieni di entusiasmo che hanno scoperto di recente la passione per lo scacchiere della guerra simulata, ieri si sono sfidati con la regola dello challenge a tempo - giocatori di tutte le età (anche settantenni) provenienti da tutta l’Isola, ma anche da Roma, Frosinone, Bergamo, Faenza, Venezia, Genova, Acireale, Caltanissetta e Viterbo.

Unisce generazioni

Sistema di regole semplici ma profonde: strategia e un pizzico di casualità dato dal lancio dei dadi. Con questo mix il Risiko ha conquistato e unito generazioni. Anna Giacalone (55, di Quartu) gioca contro il marito. «Vinco quasi sempre io», sorride il coniuge Mauro Portas, 56 anni, che poi viene interrotto subito dalla donna: «Certo, è super fortunato sia nel gioco che in amore». Alessio Sansoni, 52 anni, ha giocato per anni nel club di Cagliari. «mi hanno trasferito per lavoro a Caltanissetta», spiega, «volevo continuare a giocare e ho fondato un club lì, ora siamo secondi in Italia. Ma è sempre bellissimo tornare dagli amici». E l’aria che si respirava ieri era proprio quella: una sfida all’ultimo carrarmato, ma tra amici.

