Riserve di lepri e conigli, c’è chi dice no 

Pernici, lepri e conigli a rischio estinzione: nel Medio Campidano si cerca di favorire la riproduzione e la diffusione in natura della fauna autoctona, una sorta di riserva in cui far riprodurre gli animali che poi saranno liberati anche nelle zone di caccia. Un ambito territoriale al centro dell’attenzione della Provincia che ha avviato la procedura per aggiornare le zone di popolamento e cattura riservate ad ospitare le specie selvatiche che si stanno sempre più riducendo, il timore è che spariscano del tutto. Una questione che da una parte preoccupa i 28 Comuni, dove ben 28.833 ettari sono sottoposti a vincoli di varia natura, dall’altro crea fermento fra i cacciatori i quali temono che in queste zone, a causa della mancanza di controlli, possano farsi largo i bracconieri. Rassicura il commissario dell’ente, Roberto Cadeddu: «Nessuna modifica sostanziale, solo una rivisitazione delle zone storiche, alcune già scadute, altre con pochi mesi di vita».

Il progetto

Punto di partenza è stato un recente atto della Regione che ha disposto un cambiamento delle zone di popolamento e cattura nei Comuni di Serrenti e Serramanna , dove l’autorizzazione al divieto di caccia scade oggi, e a Sardara a fine agosto. A Serramanna pertanto è stata istituita la nuova area Pranu Orri, negli altri due centri, invece, sono stati modificati i confini, rispettivamente a Monti Mannu e a Bruncu Cresia. Gli animali riprodotti, presto liberati. Le altre zone interessano 11 Comuni: Villanovafranca con Santu Larenzu, Collinas con Santa Maria, Pauli Arbarei con su Sciu, Las Plassas - Tuili - Barumini con Pardu, Guspini con Pranu Murdegu, Samassi con Guardia Siccada, Villamar con Su Casteddu, Sanluri Su Stai, Furtei con Pixina Ladu. «Le zone di ripopolamento e di cattura - ricorda il commissario, Roberto Cadeddu - della durata dai 3 ai 6 anni, sono delimitate da segnaletica ad ogni 100 metri, destinate alla riproduzione della fauna selvatica per essere poi lasciata libera nelle zone circostanti fino alla ricostituzione della densità faunistica ottimale del territorio. Nessuna decisione è caduta dall’alto. Ho coinvolto i sindaci, ascoltato le loro esigenze, nei limiti del possibile ne terremo conto».

Le reazioni

Chiaro il messaggio del sindaco di Siddi , Marco Pisanu: «Abbiamo dato tanto, ora basta, è questione di equilibrio ambientale. Il 90 per cento del nostro paese è sotto il tetto del vincolo di Protezione speciale: va salvaguardate la gallina prataiola, la calandra, l’occhione. Abbiamo già numerose aree sottoposte a vincolo, non ne vogliamo altre». Il vice sindaco di Guspini, Marcello Serru: «La questione va approfondita, ricordo che nel nostro territorio c’è già Pranu Murdegu, riservato alla fauna selvatica. E poi l’oasi dei cervi di Montevecchio”. E su quest’ultima interviene la vice presidente di Coldiretti, Michela Dessì, di Arbus : «Per evitare che il numero di conigli e lepri continui a ridursi, si possono utilizzare le due aree militari, il poligono di Capo Frasca e il carcere di Is Arenas, areale nel quale storicamente la lepre è presente». Un capo caccia di Guspini, Enrico Sanna, afferma: «Ben vengano le zone di ripopolamento, pernici, lepri e conigli rischiano davvero la scomparsa, la stessa Regione limita a 2-3 giorni l’anno la caccia». Massimo Canargiu, cacciatore di Gonnosfanadiga : «Le zone di ripopolamento sono importanti. Occorre una maggiore vigilanza al fine d’impedire il bracconaggio. Diversamente non ci potrà essere un ripopolamento in natura».

