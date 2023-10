Riserve ai minimi, emergenza acqua 

C’è voluta un’ordinanza del sindaco Gabriele Littera per riempire i serbatoi dell’acqua nelle case popolari di Area, in corso Repubblica e, parole dello stesso primo cittadino, «impedire l’insorgenza di problematiche igienico-sanitarie». A Serramanna crescono i disagi per l’estendersi dei disservizi idrici causati da una rete obsoleta e dalla carenza di risorse: il livello dei pozzi che alimentano l’acquedotto, gestito in autonomia dal Comune, è calato al minimo stagionale e il sindaco, a inizio estate, aveva emanato un atto che vietava gli sprechi dell’acqua.

Malcontento

A fare salire il termometro del malcontento dei cittadini, alle prese con una situazione quasi insostenibile, ancora una volta è stata la segnalazione dei residenti. I successivi sopralluoghi dell’area tecnica del Comune hanno (parole di Littera) «accertato la effettiva impossibilità di approvvigionamento della risorsa idrica». A questo si è aggiunta una nota dei Servizi sociali del Municipio che ha verificato «l’impossibilità di svolgere il servizio previsto in assenza di acqua presso l’utenza». Tutto nero su bianco nei rapporti inviato al sindaco, che si è mosso per garantire il rifornimento dell’acqua con un servizio supplementare per assicurare il riempimento delle riserve idriche tramite autobotti. Littera nell’ordinanza evidenzia anche carenze all’interno dei condomini.

«Ottimi risultati»

L’emergenza acqua potabile a Serramanna continua. Il Comune risponde, oltre che con le autobotti, con l’affidamento del servizio manutenzione perdite (all’ordine del giorno) a una ditta esterna della riparazione delle rotture nelle rete idrica.

«Le riparazioni sono iniziate la scorsa settimana con ottimi risultati» conferma Littera, che parla «della fornitura, già avvenuta, in corso Repubblica che ha permesso di riempire con 4.500 litri d’acqua uno dei depositi che soddisfa sei nuclei familiari».

Il tema dei disservizi nell’erogazione dell’acqua (pressione insufficiente e rete idrica colabrodo) a Serramanna sono stati ripresi da due interrogazioni consiliari presentate dai gruppi di minoranza "Più Serramanna” e “Serramanna futura”. La maggioranza, per ora, risponde con l’esternalizzazione delle manutenzioni e la fornitura complementare con le autobotti. «In caso di necessità – aggiungono – le forniture si potranno ripetere altrove, ovviamente continuiamo a pressare Area affinché realizzi gli interventi previsti da tempo ormai non più prorogabili».

