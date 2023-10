Riserva Unesco di Tepilora, adesioni al Piano d’azione 

A tre anni dalla stesura del Piano d’azione, la Riserva di Biosfera MaB Unesco di Tepilora, Rio Posada e Montalbo rimette mano allo strumento strategico per orientare il territorio verso uno sviluppo sostenibile in linea con le esigenze delle comunità locali.

Il Piano si articola negli ambiti della conservazione dell’ambiente naturale, della biodiversità e del patrimonio culturale; dello sviluppo economico sostenibile e innovativo; dell’educazione alla sostenibilità, della ricerca e del monitoraggio. Sono presenti progetti, attività e piccole iniziative locali che Comuni, enti, istituti scolastici, associazioni e imprese stanno portando avanti nel territorio o hanno intenzione di fare. Attraverso il monitoraggio del Piano d’azione, condotto nell’estate scorsa dal Parco naturale regionale di Tepilora (soggetto coordinatore della Riserva di Biosfera), è stato possibile valutare lo stato di avanzamento delle iniziative, inserite nel 2020, in cui erano coinvolti oltre 30 stakeholder. Dei 77 progetti presenti, il 12 per cento risulta concluso con successo, circa la metà è in fase di avanzamento o ha subito modifiche, il 23 per cento resta confermato e prevede di realizzarsi nei prossimi anni. Solo il 14 per cento è stato escluso poiché non si ravvisano più le condizioni per realizzare le attività allora previste. La candidatura delle nuove progettualità si può fare con un modulo online da presentare entro il 15 novembre.

