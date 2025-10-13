Riserva della biosfera tra Sardegna e Corsica 

È la prima Riserva della biosfera transfrontaliera Unesco tra nord Sardegna e sud della Corsica, in cui la conservazione della biodiversità si intreccia con lo sviluppo di un’economia “controllata” a tutela delle imprese locali che si distinguono per le buone pratiche, capaci di migliorare la qualità dei servizi, all’insegna di un turismo sostenibile. Ieri è approdato a Porto Torres il motoveliero “La Rèole”, l’imbarcazione ambasciatrice del progetto “Unit-Mab - Man And Biosphere”, che mira alla creazione di tale Riserva, un programma che coinvolge quattro aree protette – i Parchi nazionali Asinara e La Maddalena, Amp di Capo Testa-Punta Falcone, Parco delle Bocche di Bonifacio - e i Comuni costieri da Porto Torres a Stintino, Sassari, Sorso, Castelsardo, Valledoria, Santa Teresa Gallura, La Maddalena e Bonifacio. Il progetto, finalizzato all’ottenimento del riconoscimento Unesco, è stato finanziato dalla Comunità europea con fondi pari a 1,6 milioni di euro e dalla Regione con una somma di 150mila. « L’obiettivo – è stato detto nella presentazione – è individuare le attività più efficaci nelle aree protette sarde e corse e incrementare lo sviluppo locale attraverso la cooperazione».

RIPRODUZIONE RISERVATA