«Riscriviamo lo Statuto sardo» 

Mobilitare la società civile per avviare una nuova fase costituente, rinegoziare con Roma le prerogative della Sardegna come regione speciale e riscrivere lo Statuto. Lo chiedono sindaci, sindaci e intellettuali che nelle settimane scorse hanno sottoscritto un documento da sottoporre al Consiglio regionale e alla Giunta. In calce una cinquantina di firme.

Il manifesto si intitola “La nostra autonomia speciale è sotto attacco”. Ieri è stato presentato nel corso di una conferenza stampa nel Palazzo di via Roma. Tutto nasce dopo l'impugnativa del Governo nei confronti della legge regionale 5 approvata il 3 luglio scorso. Ovvero, la moratoria che per diciotto mesi ha sospeso, tra le perplessità dei Comitati di cittadini, la realizzazione di impianti da energia rinnovabile sul territorio sardo. Ma la mobilitazione si inserisce nel solco della battaglia per l’autonomia differenziata che la Regione sta portando avanti con un ricorso presentato alla Consulta contro il ddl Calderoli convertito in legge in estate.

«Serve un patto tra uguali, senza vincoli gerarchici e che assicuri alla Sardegna più poteri su tutte quelle materie dove più arrogante e invadente è la presenza dello Stato: servitù militari, paesaggio, ambiente, energia, beni culturali, ruolo internazionale della Regione». Roma viene accusata anche di calpestare l’Isola anche sulle terre rare, visto il decreto che «non contempla le competenze della Sardegna sull'estrazione mineraria».

Da qui l’individuazione di un percorso che «coinvolga la società sarda in tutte le sue articolazioni: le istituzioni autonomistiche (Giunta e Consiglio regionale), il sistema delle autonomie locali (Comuni, Province, Aree metropolitane), il mondo della cultura e dell’Università, le forze sociali, i sindacati e gli imprenditori, i partiti e i movimenti, i comitati spontanei, la Chiesa, il mondo giovanile». Il punto di arrivo della mobilitazione è «indire gli Stati generali per la difesa dell’autonomia speciale – hanno spiegato ieri i firmatari – ricordando che l’identità di un popolo vuol dire la sua storia, le tradizioni, l’arte, la cultura, la lingua, l’ambiente e il paesaggio». Un passaggio fatto anche su «tutte quelle iniziative tese a esasperare e alimentare un senso di frustrazione nei confronti delle istituzioni democratiche che, se non adeguatamente governate, possono dar luogo ad azioni violente e a gravi turbative dell’ordine pubblico».

