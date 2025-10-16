«Riscrivere lo Statuto? Prima concretizziamo il principio d’insularità» 

All’ipotesi di un nuovo Statuto speciale non crede praticamente nessuno. Ma questo non significa che l’autonomia della Sardegna non si possa rafforzare e rilanciare. Le audizioni degli ex presidenti della regione ed ex presidenti del Consiglio, durante i lavori della Commissione speciale per la nuova legge statutaria, voluta dall’attuale presidente dell’assemblea Piero Comandini, hanno confermato l’orientamento emerso già nel primo giro di consultazioni: prima di sognare nuovi poteri di autogoverno, è conveniente consolidare quelli attuali.

Nuova rinascita

Tra le leve da far funzionare meglio rientra l’insularità, approdato in Costituzione senza produrre effetti concreti. Mauro Pili, che guidò la Giunta regionale tra il 2001 e il 2003, ha proposto una «rinascita statutaria» che passi anche da una “norma di attuazione insulare”. «Non basta aver scritto il principio in Costituzione», ha ammonito Pili: «Serve trasformarlo in strumenti concreti, diritti misurabili e risorse certe. L’insularità venga attuata come livello essenziale di eguaglianza, non come concessione».

La sua proposta si articola su quattro capitoli: un piano di rinascita insulare, «modellato su quello del dopoguerra ma aggiornato ai tempi dell’energia, della digitalizzazione e della sostenibilità», e collegato a un fondo per il riequilibrio del divario insulare; trasporti e mobilità come diritto; sovranità e pari dignità sull’energia, con potestà della Regione su programmazione, autorizzazione e localizzazione degli impianti, priorità d’uso dell’energia prodotta nell’Isola per il fabbisogno regionale e partecipazione agli utili generati dagli impianti ubicati nel territorio; e una fiscalità di compensazione.

Invece la riscrittura dello Statuto, per l’ex presidente, «in questo clima di evidente tendenza centralista sarebbe un rischio, più che un’opportunità». Da Pili anche una proposta sul nodo della partecipazione popolare, con le 210mila firme della legge Pratobello finite nel cassetto: l’idea è che scatti l’obbligo della discussione in assemblea per le proposte di legge con almeno 100mila sottoscrittori.

La legge elettorale

Un altro ex governatore, Francesco Pigliaru, ha ipotizzato che una modifica delle regole elettorali – con riduzione delle soglie di sbarramento – possa favorire una maggiore condivisione sulle riforme: la presenza di un eventuale terzo polo, pur garantendo la governabilità, scardinerebbe la contrapposizione bipolare che impedisce di varare innovazioni durature sui grandi temi. Pigliaru inoltre è ritornato sulla necessità di strumenti di valutazione delle politiche attuate dalla Regione, per capire gli effetti concreti dei provvedimenti pubblici.

Negli interventi degli ex presidenti del Consiglio, Gianfranco Ganau ha condiviso le perplessità di Pili sulla riscrittura dello Statuto, perché «il clima politico al livello centrale non è favorevole alle autonomie»; ha invece auspicato una condivisione unitaria sulla nuova legge statutaria. Anche secondo Giacomo Spissu «serve un ampio consenso» per rivedere le norme sulla forma di governo della Regione: un passaggio che, secondo Gianmario Selis, potrebbe «riaprire la stagione delle riforme», ma prima è necessario che «il Consiglio regionale recuperi la sua centralità».

Quest’ultimo punto è condiviso da molti, e in particolare da Michele Pais: «Oggi il presidente della Regione è quasi un sovrano, ha più poteri del presidente del Consiglio dei ministri», ha detto l’esponente leghista. «Un riequilibrio è necessario: il Consiglio deve avere più strumenti di controllo». Per altro, a giudizio di Pais, le riforme dovrebbero riguardare anche gli assetti di governo: «Il sistema delle deleghe assessoriali è troppo rigido, non consente di distribuire gli incarichi sulla base delle valutazioni della Giunta e della maggioranza». Inoltre, servirebbero «soglie di sbarramento all’interno delle coalizioni per favorire l’aggregazione tra le forze politiche».

RIPRODUZIONE RISERVATA