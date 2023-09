Riscossioni tasse, Consiglio rovente 

È una seduta che si preannuncia caldissima, quella del Consiglio comunale di stasera alle 19, con all’ordine del giorno in particolare gli argomenti di natura tributaria che avevano alimentato già lo scontro politico dentro e fuori dall’Aula.

Tema caldo

Il nodo del contendere è la diversità di vedute fra maggioranza ed opposizione in merito all’affidamento delle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali. Delibera che era stata ritirata su proposta del sindaco Piero Casula durante la riunione consiliare del 12 luglio, determinando la forte reazione della minoranza che aveva chiesto di riconvocare subito l’Assemblea civica per la discussione del solo argomento non trattato. «Su quella delibera – spiega Piero Casula – abbiamo deciso il rinvio per dar modo alla Giunta e all’ufficio competente di trovare la miglior soluzione possibile, valutando le diverse proposte di soggetti esterni al Comune per la riscossione coattiva. Uno di questi – aggiunge – era l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ex Equitalia, ente interamente pubblico che consentirebbe ai cittadini di aderire alla rottamazione delle cartelle ma che si porta dietro il nome di Equitalia, che non ha lasciato proprio dei bei ricordi ai cittadini. Oggi si torna allora in Aula per discutere e votare una delibera di indirizzi che consenta agli uffici di individuare il soggetto esterno con le migliori garanzie e condizioni per il Comune e i cittadini».

L’opposizione

Sulla decisione della maggioranza di prendere tempo, la consigliera Rosalia Acca anche a nome degli altri colleghi di opposizione ha voluto vederci chiaro chiedendo un accesso agli atti. «Non foss’altro – evidenza Acca – perché la questione riguarda la riscossione dei tributi, ovvero denari che vengono alle casse direttamente dalle tasche dei cittadini. In Aula – spiega la consigliere – porremo le nostre richieste di chiarimenti, confermando comunque la nostra ampia collaborazione al fine di giungere ad una soluzione. Pronti a condividere l’avvio di una procedura prevista dalla norma nazionale che consentirebbe al Comune di affidare all’agenzia delle Entrate l’iter procedurale per la riscossione dei tributi e ai cittadini di poter aderire alla rottamazione e a tutti gli importanti sgravi fiscali previsti».

