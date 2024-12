Riscossioni, il Fisco tende la mano 

Il concordato biennale non ha fatto il pieno ed è partito il pressing per cercare nuove risorse che consentano di ridurre l'aliquota Irpef del 35%, quella che pesa sui contribuenti con i redditi medi. La Lega spinge per una nuova rottamazione delle cartelle, con un progetto che rilancia l'emendamento che non è riuscito ad entrare nella legge di Bilancio. Frena invece Fratelli d'Italia, che lascia la parola al responsabile economico Marco Osnato secondo il quale una nuova rottamazione, la quinta versione, «non sarebbe così facile da fare». Di certo il “cantiere” cartelle è in movimento.

L’annuncio

Il viceministro all'economia Maurizio Leo, coglie l'occasione dell'arrivo di una novità - quella della maggiore rateizzazione delle cartelle - per annunciare che è stata insediata una commissione che avrà il compito di «proporre soluzioni legislative che evitino l'accumulo di crediti fiscali non riscossi». I due nodi sono collegati. Da una parte la montagna di cartelle esattoriali non onorate (il cosiddetto magazzino del non riscosso) dall'altra la volontà di ridurre le tasse sul ceto medio.

I numeri

Gli ultimi dati parlano di cartelle non riscosse per 1.200 miliardi di euro alla fine del 2023. Nel corso dell'anno è invece arrivato il decreto che riforma la riscossione e ha previsto sia la rateizzazione più lunga delle cartelle, sia la cancellazione automatica dopo 5 anni. «A partire dal 1° gennaio, i contribuenti potranno dilazionare i debiti iscritti a ruolo con il fisco fino a 84 rate mensili, superando l'attuale limite di 72», ha intanto annunciato Leo. L'enorme magazzino delle cartelle fiscali non pagate è il tema che la Lega usa per rilanciare una rottamazione quinquies , molto semplificata: 12 rate annuali spalmate su 10 anni con le quali pagare il solo capitale senza gli interessi e le sanzioni. Senza prevedere, poi, di perdere i benefici nel caso non si riesca a pagare una rata. «Abbiamo un magazzino fiscale pari 1.200 miliardi di euro. Magazzino che cresce di anno in anno», ha detto il sottosegretario della Lega al Mimit, Massimo Bitonci. «Stiamo parlando di società morte, aziende chiuse, contribuenti che non riescono a mettersi in regola. Soldi che il Fisco non recupererà mai». Ma su questo frena Fratelli d'Italia. «Siamo a favore del taglio dell'Irpef per il ceto medio e anche all'aumento della platea dei beneficiari della flat tax - afferma Osnato - Forza Italia e la Lega sono al dicastero dell'Economia e nemmeno loro hanno trovato il modo per identificare come strutturare la rottamazione quinquies ».

