Riscossione tributi, incarico prorogato 

Nessuna interruzione della gestione ordinaria dei tributi locali a Dolianova: le bollette di Imu, Tasi, Tari e Cosap continueranno ad arrivare con regolarità nelle case dei residenti. Il Comune ha prorogato di altri sei mesi il servizio di riscossione di tasse e imposte comunali affidato dall’ottobre del 2020 alla società pugliese C&C. Una proroga tecnica necessaria per consentire agli uffici di predisporre un nuovo bando per l’individuazione di un nuovo operatore che si occuperà della riscossione dei tributi per il prossimo biennio.

La procedura di gara si svolgerà anche questa volta attraverso il portale telematico regionale Sardegna Cat.

C&C ha gestito il servizio di riscossione per 28 mesi, l’appalto da circa 85 mila euro è scaduto il 6 febbraio scorso. La proroga semestrale, tempo massimo consentito dalle norme, avverrà alle stesse condizioni previste dal contratto originario e costerà alle casse del Comune poco più di 22 mila euro. (c. z.)

