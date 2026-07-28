VaiOnline
Sestu.
29 luglio 2026 alle 00:46

Riscossione tributi, in futuro il Comune potrebbe utilizzare l’AI 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

In futuro a Sestu la riscossione dei tributi potrebbe essere migliorata grazie all’uso dell’intelligenza artificiale. È l’idea lanciata nell’ultima seduta del Consiglio comunale dalla neo assessora al Bilancio Sandra Licheri: «Una buona amministrazione si impegna a recuperare tutte le entrate dovute nel rispetto della legge, dell’equità fiscale e dell’interesse pubblico – le sue parole -. Ogni euro recuperato rappresenta una maggiore capacità di finanziare servizi, opere pubbliche e investimenti per l’intera comunità». Un progetto concreto ma di là da venire, anche se nella seduta di lunedì le novità sul fronte tributi sono arrivate eccome, con una serie di provvedimenti approvati dalla maggioranza, compresa l’adesione alla rottamazione dei debiti. «Il filo conduttore è il rafforzamento della capacità di riscossione delle entrate comunali», conclude l’assessora, «attraverso l’aggiornamento e integrazione delle banche dati, una maggiore tempestività degli accertamenti, la riduzione dei tempi tra la scadenza dei pagamenti e l’avvio delle procedure di recupero, il monitoraggio delle rateizzazioni e la verifica dell’efficienza dei soggetti incaricati della riscossione».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Un medico di Sorgono: «Turni insostenibili, sicurezza non garantita»

Pronto soccorso in tilt, disagi anche per i turisti

Le Guardie sono solo una ventina in tutta l’Isola Pinna Parpaglia: «Come se fossimo a Ferragosto» 
Cristina Cossu
Regione

«Siamo la chiave per battere la destra»

Alessandro Onorato domani a Cagliari per presentare “Progetto civico Italia” 
Roberto Murgia
Il reportage

La cassaforte dei lingotti d’oro e d’argento

Dal piombo ai metalli preziosi: cento operai al lavoro e un caveau blindatissimo 
Gigi Pittau
Trasporti

Aeroporto, scoppia la battaglia dei taxi

A Cagliari gli autisti dell’hinterland esclusi nonostante le code infinite 
Federica Lai
Governo

Tajani apre al programma Safe, è polemica

«Prenotati» poco meno di 15 miliardi di euro in prestito per gli armamenti 