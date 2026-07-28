Riscossione tributi, in futuro il Comune potrebbe utilizzare l’AI 

In futuro a Sestu la riscossione dei tributi potrebbe essere migliorata grazie all’uso dell’intelligenza artificiale. È l’idea lanciata nell’ultima seduta del Consiglio comunale dalla neo assessora al Bilancio Sandra Licheri: «Una buona amministrazione si impegna a recuperare tutte le entrate dovute nel rispetto della legge, dell’equità fiscale e dell’interesse pubblico – le sue parole -. Ogni euro recuperato rappresenta una maggiore capacità di finanziare servizi, opere pubbliche e investimenti per l’intera comunità». Un progetto concreto ma di là da venire, anche se nella seduta di lunedì le novità sul fronte tributi sono arrivate eccome, con una serie di provvedimenti approvati dalla maggioranza, compresa l’adesione alla rottamazione dei debiti. «Il filo conduttore è il rafforzamento della capacità di riscossione delle entrate comunali», conclude l’assessora, «attraverso l’aggiornamento e integrazione delle banche dati, una maggiore tempestività degli accertamenti, la riduzione dei tempi tra la scadenza dei pagamenti e l’avvio delle procedure di recupero, il monitoraggio delle rateizzazioni e la verifica dell’efficienza dei soggetti incaricati della riscossione».

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