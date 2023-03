Riscossione dei tributi non pagati, approvato il regolamento 

Sono le interrogazioni ad aver tenuto banco per buona parte del Consiglio comunale: il primo dopo oltre cinquantadue giorni, durato come da prassi più di cinque ore. «Sarà più elastico, anche l’ultima volta le abbiamo posticipate e poi non c’è stata più alcuna seduta», ha esordito il presidente del Consiglio, Gino Emanuele Melis.

E così spazio all’opposizione che si è sbizzarrita. Tante domande e richiesta di delucidazioni che hanno coinvolto i vari settori e impegnati tutti gli assessori. Ma le risposte arrivate a fine mattina, non hanno soddisfatto la minoranza.

Solo verso l’ora di pranzo si è potuto trattare l’unico punto all’ordine del giorno. Si tratta del regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti. «Le parti rinunciano ad una parte delle pretese a seconda del grado di giudizio in cui si trova la controversia. È un modo per il Comune di avere la certezza dell'incasso, pochi ma subito, e per il cittadino di pagare meno», spiega l’assessore al bilancio Carlo Secci che ha presentato il regolamento già approvato dalla Giunta.

A sollevare una criticità è il consigliere Franco Paderi: «Vogliamo che il regolamento passi, ma così è viziato. Chi ha una lite pendente è incompatibile e non può discuterlo». Tra smarrimento e confusione, i consiglieri decidono di prendersi qualche minuto per riflettere come è meglio agire. A sollevare la mano è la vicesindaca, Elisabetta Contini: «Non c’è incompatibilità perché io ho chiuso tutto e non ho cause pendenti, ma per garantire la tranquillità dei lavori abbandono l’Aula». Il punto, non senza polemiche e malumori, è stato approvato all’unanimità.