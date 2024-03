Riscossione dei tributi affidata all’esterno: presto la gara pubblica 

Per ora c’è una proposta progettuale che la Giunta ha deciso di prendere in considerazione, ma l’obiettivo è già da tempo quello di esternalizzare la riscossione dei tributi comunali. Compreso il recupero dell’evasione fiscale che - per quanto riguarda Tari e Imu - resta intorno al quaranta per cento. E l’incasso dell’eventuale imposta di soggiorno che il Comune potrebbe introdurre dal prossimo anno.

La proposta - in modalità di project financing - è di un raggruppamento di imprese, Municipia spa di cui fa parte anche Abaco, indirizzata al Comune e che ora andrà sottoposta alle verifiche necessarie per valutare la congruità dell’offerta. «Poi faremo la gara pubblica per affidare la gestione, ovviamente scegliendo la proposta ritenuta migliore dopo un’attenta analisi», spiega il vicesindaco Tore Sanna. «Anche perché stiamo parlando della riscossione dei tributi, e quindi le risorse dalle quali dipendono la gran parte dei servizi comunali e del funzionamento della macchina amministrativa».

Una gestione esterna che potrebbe partire nei prossimi mesi: si va dalla riscossione ordinaria di Imu e Tari, dei canoni per l’occupazione del suolo pubblico e in occasione dei mercati, al recupero dell’evasione e dell’elusione fiscale, alla riscossione coattiva delle entrate comunali. «Questo consentirà di alleggerire il lavoro del settore Tributi, che per via della carenza d’organico è in affanno», aggiunge Sanna. «Esternalizzando la riscossione i dipendenti potranno dedicarsi ad altre attività». Nel pacchetto rientra anche la gestione delle aree di sosta a pagamento attualmente in mano alla società Abaco. (f. l.)

