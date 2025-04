Riscossa Esperia: con due vittorie è tornata ottava 

La Confelici Cagliari riprende il suo posto nella corsa playoff. Dopo settimane di difficoltà, la squadra di Federico Manca è tornata tra le prime otto della Poule Gold della B Interregionale. Posizione che, se confermata fino alla fine, garantirebbe l’accesso alla post season, vero obiettivo della stagione. Un cambio di rotta netto rispetto all’avvio in salita, contrassegnato da 5 sconfitte nelle prime 6 gare, e certificato dai due successi consecutivi che hanno riportato fiducia ed entusiasmo.

Difesa protagonista

Il successo esterno contro il Bramante (64-49) ha confermato i segnali già emersi nella vittoria casalinga con Loreto. Una prova solida sotto il profilo difensivo, con la Confelici capace di limitare l’attacco avversario a meno di 50 punti segnati: un dato che evidenzia in maniera inequivocabile la compattezza ritrovata. «Era una partita fondamentale, non solo per la classifica ma anche per dare continuità alla vittoria con Loreto», spiega coach Manca, «siamo stati concentrati fin dall’inizio e abbiamo concesso solo 49 punti a una squadra forte, reduce da un buon momento. Abbiamo fatto una gara difensivamente super, con intensità e attenzione per negare loro ciò che volevano ottenere».

Risposta di maturità

A rendere ancora più significativa la vittoria sono state le difficoltà affrontate nel corso della partita. L’assenza di Cabriolu per una frattura al naso e l’infortunio di Thiam dopo appena cinque minuti avrebbero potuto complicare i piani della formazione cagliaritana, che invece ha trovato risorse e compattezza per sopperire alle defezioni. «Abbiamo dovuto rinunciare a elementi importanti, ma la squadra ha risposto con grande maturità», sottolinea Manca, «vincere in queste condizioni dà ancora più valore alla prestazione». Se la difesa ha rappresentato il punto di forza della Confelici, in attacco la squadra ha saputo trovare soluzioni alternative rispetto alla leadership abituale di Giordano. Il playmaker argentino, solitamente terminale offensivo principale, ha chiuso la gara con appena 3 punti, ma il lavoro dei lunghi ha permesso di mantenere alto il livello dell’esecuzione offensiva e garantire i canestri necessari per ottenere il successo.



