«Riscoprire la carta e il suo profumo» 

I racconti e le esperienze condivise degli edicolanti esprimono la passione per un mestiere antico. Il loro ruolo resta immutato, accanto alla gente: persone pronte a regalare una parola di conforto o di confronto. «Ho iniziato questa attività quattordici anni fa. La mia edicola si trova a Cagliari davanti all’Ospedale di via Is mirrionis, il Santissima Trinità. Appartiene a un quartiere popolare che abbraccia il presidio ospedaliero e, di certo, i pazienti, i loro familiari, oltre che chi abita nella zona», racconta l’edicolante Roberta Murru, parlando del suo mestiere, di cui apprezza, soprattutto, il contatto con le persone.

«Porsi in ascolto di ciò che il cliente vuole condividere è fondamentale nella nostra professione. Non solo verso la clientela abituale ma anche nei confronti di quella di passaggio», continua. L’edicola è, davvero, uno spazio in cui ritrovarsi, confidarsi, persino. La gente deve riscoprire il profumo della carta: «Bisogna puntare sui giovani che possono apprezzare il rapporto umano che si crea ancora nelle edicole e che, invece, si perde nei meandri della rete telematica».

Un racconto di profonda empatia quello descritto dall’edicolante di Cagliari che riceve affetto e fiducia dai suoi clienti. La risoluzione delle criticità che colpiscono il settore necessita di piccoli passi e riconoscimenti: «Spero in un aiuto da parte delle istituzioni per far rinascere le edicole che si confermano molto importanti per i quartieri». Roberta Murru auspica come molti suoi colleghi uno stravolgimento del contratto nazionale che possa dare nuova linfa al mestiere. «Sarebbe utile promuovere una corsia preferenziale dei prodotti editoriali rispetto alle vendite nei supermercati, per esempio. Nella grande distribuzione i giornali, spesso, sono riposti in un angolo e dopo una veloce lettura sono lasciati negli scaffali a loro destinati. Le nostre edicole sono tanto di più».

